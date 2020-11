അടുത്ത വർഷം 30 കോടി ആളുകൾക്ക് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യും; ഹർഷ് വർധൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ അടുത്ത മൂന്ന്, നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ തയ്യാറാകുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ. എഫ്ഐസിസിഐ എഫ്എൽഒ വെബിനാറില്‍ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



ശാസ്ത്രീയ ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാക്‌സീനുള്ള മുൻഗണന രൂപകൽപന ചെയ്യുന്നത്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് പോരാളികൾക്കും മുൻഗണന നൽകും. വാക്സിനേഷൻ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുന്നതിനായി വിശദമായ ആസൂത്രണം നടക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ബ്ലൂപ്രിന്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഇ-വാക്സീൻ ഇന്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സൃഷ്ടിച്ചു. 2021 മികച്ച വർഷമായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. 2021 ജൂലൈ-ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും 25-30 കോടി ആളുകൾക്ക് 400-500 മില്യൺ ഡോസുകൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് പോരാളികൾക്കും മുൻഗണന നൽകും. അതുകഴിഞ്ഞ് 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക്. ശേഷം, 50–65 വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ളവർക്കു നൽകും. പിന്നീട് 50 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള മറ്റു രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് നൽകും. ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തോടെ വിദഗ്ധരാണ് തീരുമാനിക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദവും സൂക്ഷ്മവുമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടവയ്ക്കായി ഇപ്പോൾ മുതൽ ആസൂത്രണം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, ശുചിത്വം പാലിക്കുക തുടങ്ങിയ ചെറിയ മുൻകരുതലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാരകമായ ഈ വൈറസിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഓക്സ്ഫർഡ് വാക്സീന്റെ 3–ാം ഘട്ട പരീക്ഷണം ഏകദേശം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ഭാരത് ബയോടെക്കും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചും (ഐസിഎംആർ) തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സീന്റെ 3–ാം ഘട്ട പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു. ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് ഉടൻ തന്നെ റഷ്യൻ കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്പുട്നിക് വിയുടെ 2, 3 ഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ബയോളജിക്കൽ ഇ ലിമിറ്റഡിന്റെ കോവിഡ് വാക്സീൻ 1, 2 ഘട്ട മനുഷ്യ പരീക്ഷണങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

