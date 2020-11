കെ.എം. ഷാജിയുമായി ഭൂമി വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ എം.കെ. മുനീർ ഇഡിക്ക് കൈമാറി

കോഴിക്കോട്∙ കെ.എം.ഷാജി എംഎൽഎയുമായി ചേർന്നു ഭൂമി വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ എം.കെ.മുനീർ എംഎൽഎ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനു (ഇഡി) കൈമാറി. അഴീക്കോട് ഹൈസ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു അനുവദിക്കാൻ കെ.എം. ഷാജി കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന പരാതിയിലെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം കെ.എം.ഷാജി ഭൂമിയിടപാടിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നത്.

കെ.എം. ഷാജിയുടെ ഭാര്യ, ഭാര്യയുടെ ബന്ധു, എം.കെ. മുനീറിന്റെ ഭാര്യ എന്നിവരുടെ പേരിലാണു കോഴിക്കാട് മാലൂർ കുന്നിലെ 93 സെന്റ് ഭൂമി 2010ൽ വാങ്ങിയത്. ഷാജി ഭാര്യയുടെ പേരില്‍ വാങ്ങിയ ഭൂമിയില്‍ വീടു നിർമിച്ചു. എം.കെ. മുനീറിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി പിന്നീട് മറ്റൊരാള്‍ക്ക് വിറ്റു. രേഖകൾ എം.കെ. മുനീറിന്റെ സഹായി ഇഡി ഓഫിസിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

