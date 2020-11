മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട മഴയിലും കൃത്യനിർവഹണവുമായി ഈ ട്രാഫിക് പൊലീസുകാരൻ

തൂത്തുക്കുടി∙ കനത്ത മഴയേയും അവഗണിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു പൊലീസുകാരൻ. ചെന്നൈയിൽനിന്ന് 600 കിലോ മീറ്റർ അകലെയുള്ള തിരക്കേറിയ നഗരത്തിലാണ് കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്തും നാലു മണിക്കൂറോളം മാറാതെ നിന്ന് കോൺസ്റ്റബിൾ മുത്തുരാജ് ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു. ഇതോടെ അഭിനന്ദനവുമായി എസ്പി എസ്.ജയശങ്കർ നേരിട്ടെത്തി. പിറ്റേന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്ഥലത്തെത്തിയ ജയശങ്കർ മുത്തുരാജിന് സമ്മാനവും നൽകിയാണ് മടങ്ങിയത്.

English Summary: Cop Managed Traffic In Heavy Rain For 4 Hours, Then Got A Surprise