ശബ്ദരേഖ വ്യാജമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കും: ഋഷിരാജ് സിങ്; സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വപ്ന സുരേഷിന്‍റേത് എന്നപേരില്‍ പുറത്തു വന്ന ശബ്ദരേഖ വ്യാജമാണോയെന്നു പൊലീസ് സൈബര്‍ സെല്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നു ജയില്‍ ഡിഐജി ഋഷിരാജ് സിങ് പറഞ്ഞു. സ്വപ്നയെ കസ്റ്റംസ് അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലില്‍ ചോദ്യംചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നു തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കണമെന്ന് ദക്ഷിണമേഖല ഡിഐജിക്കു നിര്‍ദേശം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. സ്വപ്ന ജയിലില്‍നിന്ന് ഒരുതവണ മാത്രമാണ് ഫോണ്‍ ചെയ്തതെന്നാണു വിവരം. അമ്മയെ ആണ് അന്നു വിളിച്ചത്. സന്ദർശകരെ കണ്ടത് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാമെന്നു പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണമാണ് ശബ്ദസന്ദേശത്തിലുള്ളത്. സ്വപ്നയുടേതെന്ന പേരിൽ പുറത്തു വന്ന ശബ്ദരേഖയിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണമാണുള്ളത്. എം. ശിവശങ്കറിനൊപ്പം ദുബായിൽ പോയി മുഖ്യമന്ത്രിക്കായി സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തിയെന്ന് മൊഴി നൽകണമെന്നും എങ്കിൽ സ്വപ്നയെ മാപ്പു സാക്ഷിയാക്കാമെന്നു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നാണ് ചുരുക്കം. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത അന്വേഷണം എന്ന സർക്കാർ ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ശബ്ദരേഖ.

എന്നാൽ ശബ്ദരേഖ സ്വപ്നയുടേത് ആണോയെന്നും ആണെങ്കിൽ ആരോട് സംസാരിച്ചതാണെന്നും വ്യക്തതയില്ല. ഏത് അന്വേഷണ ഏജൻസിയെക്കുറിച്ചാണ് ആരോപണമെന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞതാണെന്നോ സന്ദേശത്തിലില്ല. അതിനാൽ സന്ദേശം പുറത്ത് വന്നതിനൊപ്പം ഒട്ടേറെ ദുരൂഹതകളും ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്.

മാത്രവുമല്ല, തിരുവനന്തപുരം അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിലുള്ള സ്വപ്നയെ ഒട്ടേറെപ്പേർ സന്ദർശിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ ഉന്നയിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ഉള്ളിലാണ് ശബ്ദരേഖ പുറത്ത് വരുന്നത്. എന്നാൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് അഭിഭാഷകനെ ഉൾപ്പെടെ കാണാനും ജയിൽ ഫോണിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിളിക്കാനും അനുമതിയുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് റെക്കോഡ് ചെയ്തതാവാമെന്നാണ് ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ മറുപടി.

English Summary: Swapna Suresh's audio clip is fake or not, cyber cell to enquire