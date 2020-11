കോവാക്സീൻ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം തുടങ്ങി; ആദ്യ ഡോസ് ഹരിയാന ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക്

ചണ്ഡിഗഡ്∙ ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവിഡ് വാക്സീനായ കോവാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് ഏറ്റുവാങ്ങി ഹരിയാന ആരോഗ്യമന്ത്രി അനിൽ വിജ്. അംബാല കന്തിലെ സിവിൽ ആശുപത്രിയിലാണ് മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിൽ ആദ്യ ഡോസ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്.

പിജിഐ റോഹ്ത്തഗിലെയും ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെയും ഒരു സംഘം ഡോക്ടർമാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് 67കാരനായ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചുമായി (ഐസിഎംആർ) ചേര്‍ന്ന് ഭാരത് ബയോടെക് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് കോവാക്സീൻ. ഫേസ് 1, 2 ഘട്ടങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം ഉടൻ തന്നെയുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ 25 സെന്ററുകളിലായി 26,000 വൊളണ്ടിയർമാരിലാണ് കോവാക്സീന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതെന്ന് ഭാരത് ബയോടെക് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വാക്സീന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലേത്.

English Summary: Health Minister Anil Vij Gets First Covaxin Shot as Bharat Biotech Kicks Off Phase 3 Trials in Haryana