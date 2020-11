പാലാരിവട്ടം അഴിമതിക്കേസ്: 4 പിഡബ്ല്യുഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി പ്രതി ചേർക്കും

കൊച്ചി∙ പാലാരിവട്ടം മേൽപാലം അഴിമതിക്കേസിൽ കൂടുതൽ പിഡബ്ല്യുഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതി ചേർക്കാൻ വിജിലൻസ് തീരുമാനം. ഫയലിൽ ഒപ്പിട്ട നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടിയാണ് കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കുന്നത്. കരാറിൽ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും എട്ടേകാൽ കോടി രൂപയുടെ മൊബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിനാണ് മുൻ മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തുടർ നടപടിയായാണ് ഫയലിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി പ്രതി ചേർക്കാനുള്ള തീരുമാനം.

വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ റിപ്പോർട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 17 പേരാണ് പ്രതികളായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമർപ്പിച്ച ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ 13 പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫയലിൽ ഒപ്പിട്ട ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടി പ്രതി ചേർക്കാനാണ് വിജിലൻസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: More PWD officials to be included in Palarivattom flyover case