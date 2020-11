തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്പെഷൽ ഓഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നഴ്സുമാർ സമരത്തിലേക്ക്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ സൂചനാ സമരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഒരു മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി ബഹിഷ്കരിക്കും. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തെ സമരത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നു കെജിഎൻയു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ്.എം.അനസ്, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഫിൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഗീരീഷ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി സാധാരണ ഡ്യൂട്ടിയായി കണക്കാക്കാനാകില്ല. പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജോലിയെടുക്കുമ്പോൾ പോലും സമ്പർക്ക സാധ്യത ആർക്കും തള്ളിക്കളയാനാവുകയില്ല. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ തിരക്കും ജീവനക്കാരുടെ കുറവും കാരണം മിക്ക നഴ്സുമാരും സർക്കാർ രേഖകളിൽ പറഞ്ഞതിലും രണ്ടര ഇരട്ടി രോഗികളെയാണ് പരിചരിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി നഴ്സിങ് ഇതര ജോലികൾ ചെയ്യാനും നഴ്സുമാർ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു.

ഏഴ് ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫ് നൽകണമെന്നാണ് നഴ്‌സുമാരുടെ ആവശ്യം. ഒന്നര മാസമായി ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് നഴ്‌സുമാർ ആശുപത്രി അധികൃതരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടായില്ല. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സാധാരണ അവധി പോലും നിഷേധിച്ചുള്ള അധികൃതരുടെ നടപടി. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കോവിഡ് വാർഡുകൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരത്തിൽ നഴ്സുമാരുടെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവനു യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാതെ അവരുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങളെ പോലും തൃണവൽക്കരിക്കുന്ന നടപടിയാണ് അധിക്യതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവുന്നത്. കോവിഡ്, നോൺ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടികൾക്കിടയിൽ വ്യക്തമായ വിശ്രമം കൊടുക്കണം എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ഏഴു ദിവസത്തെ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നോൺ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരാൻ ജീവനക്കാരെ അശുപത്രി അധികൃതർ നിർബന്ധിക്കുന്നതെന്നും കെജിഎൻയു നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: No Special Off; Thiruvananthapuram Medical College nurses will be strike