ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ഡല്‍ഹിയില്‍ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില്‍ മറ്റേതെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്കു മാറാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയോടു ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതായി ദേശീയമാധ്യമത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ചൂടു കൂടിയ പ്രദേശത്തേക്കു മാറുന്നതാവും ഉചിതമെന്നാണു നിര്‍ദേശം.

ചെന്നൈ, ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഡല്‍ഹിയിലെ വായുവിന്റെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുന്നതു വരെ മാറിനില്‍ക്കാനാണ് നിര്‍ദേശമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പറയുന്നു. രാഹുലും പ്രിയങ്കയും സോണിയയെ അനുഗമിച്ചേക്കും.

ഒരു മാസത്തിലേറെയായി സോണിയ ഗാന്ധിയ്ക്ക് നെഞ്ചിൽ അണുബാധയുണ്ടെന്നും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കാരണം അത് ഭേദമാകാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നതായും ആസ്മ വർധിച്ചതായുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതേ തുടർന്നാണ് മറ്റേതെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്കു മാറാന്‍ ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചത്.

English Summary: Poor air quality forces Sonia Gandhi to shift out of Delhi on doctor's advice