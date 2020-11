യുപിയിൽ കാർ ട്രക്കിലിടിച്ചു; ആറ് കുട്ടികളടക്കം 14 പേർ മരിച്ചു

പ്രതാപ്ഗഞ്ച്∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രതാപ്ഗഞ്ചിൽ കാർ ട്രക്കിലിടിച്ച് ആറു കുട്ടികളടക്കം 14 പേര്‍ മരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 11.45 ഓടെ പ്രയാഗ്‌രാജ് – ലക്നൗ ഹൈവേയ്ക്കു സമീപം ദേശ്‌രാജ് ഇനാര ഗ്രാമത്തിലാണ് അപകമുണ്ടായത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും മരിച്ചു.

ടയർ പഞ്ചറായതിനെ തുടർന്ന് ഹൈേവയുടെ അരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കിനു പിന്നിലാണ് കാറു വന്നിടിച്ചതെന്ന് പ്രതാപ്ഗഞ്ച് എസ്പി അനുരാഗ് ആര്യ പറഞ്ഞു. കാറിന്റെ പകുതിയോളം ട്രക്കിന്റെ അടിയില്‍നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. മുഴുവനായും തകർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കാറെന്നും എസ്പി പറഞ്ഞു.

കുന്ദ ജില്ലയിൽ ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങുന്നവരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഏഴിനും 15നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. 20നും 60നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള എട്ട് പുരുഷന്മാരും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അനുശോചിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് അവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

