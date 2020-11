യുപിയിൽ വിഷമദ്യം കഴിച്ച് 6 പേർ മരിച്ചു; 15 പേർ ആശുപത്രിയിൽ

പ്രയാഗ്‌രാജ് ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ വിഷമദ്യം കഴിച്ച് 6 പേർ മരിച്ചു. 15 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി അമിലിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. ഗ്രാമത്തിലെ ഷാപ്പിൽനിന്നും പ്രാദേശികമായി നിർമിച്ച മദ്യം കഴിച്ചവരാണ് മരിച്ചത്.

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഷാപ്പ് നടത്തിയിരുന്ന സ്ത്രീയെയും ഭർത്താവിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനു ശേഷമേ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂ. മദ്യം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്യം കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മദ്യഷാപ്പ് ഉടമകൾക്കെതിരെ മുൻപും നിരവധി കേസുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്ക് മൂന്ന് ഷാപ്പുകളുണ്ടെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

Content highlights: 6 dead, 15 hospitalised in UP, after consuming illicit liquor