ചെന്നൈ ∙ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പെൺകുട്ടികളുമായി അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തൊണ്ടയാർപെട്ട് സ്വദേശിയായ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരി അരുൺ ക്രിസ്റ്റഫർ (25) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

അരുണിന്റെ ചതിയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അഡയാർ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതിയിൽനിന്ന് ഒരു ലാപ്‌ടോപും രണ്ടു മൊബൈൽ ഫോണും പിടിച്ചെടുത്തു.

English Summary : Engineer in Chennai held for sexually harassing college students over social media