‘സ്ഥിതി സങ്കീർണമായേക്കാം’: 4 സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് തേടി സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സുപ്രീം കോടതി. ഡൽഹി, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, അസം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയ എടുത്ത കേസ് ഈ മാസം 27ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

‘കോവിഡ് കേസുകളിൽ വൻവർധനയാണ് ഈ മാസം കാണുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും ഏറ്റവും പുതിയ സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുൻകരുതൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായേക്കാം.’– കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചെന്നു നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ, ആർ.സുഭാഷ് റെഡ്ഡി, എം.പി.ഷാ എന്നിവരടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു.

ഡൽഹി, ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രൂക്ഷവിമർശനമാണ് കോടതിയിൽനിന്ന് ലഭിച്ചത്. ‘ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അധികമായി എന്തു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.’ – കോടതി ഡൽഹി സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു. രോഗവ്യാപനം തടയാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നടപ്പാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു.

‘ഡൽഹിയോട് സമാനമാണ് ഗുജറാത്തിലെയും സ്ഥിതി. വളരെ മോശമായ സാഹചര്യം. നിങ്ങൾ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്? സംസ്ഥാനത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്?’ – ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനോട് കോടതി ചോദിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് അഹമ്മദാബാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ സർക്കാർ രാത്രി കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: "Situation May Worsen": Supreme Court Wants Covid Report From 4 States