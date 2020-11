ജനുവരി അവസാനം ഓക്സ്ഫഡ് വാക്സീൻ കിട്ടും: ഫലപ്രാപ്തി 70%; വില 500–600 രൂപ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ അസ്ട്രാസെനകയുമായി ചേർന്ന് ഓക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്‌സീൻ 2021 ജനുവരി അവസാനത്തോടെയോ ഫെബ്രുവരി ആദ്യത്തിലോ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നു റിപ്പോർട്ട്.

70 ശതമാനമാണ് വാക്സീന്റെ ശരാശരി ഫലപ്രാപ്തിയെന്ന് കമ്പനി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. യുകെയിലും ബ്രസീലിലുമാണു പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നന്നത്. 20000 വൊളന്റിയര്‍മാരാണ് ബ്രിട്ടനില്‍ പങ്കെടുത്ത്. വാക്‌സീന്റെ രണ്ട് ഡോസെടുത്ത 30 പേര്‍ക്കാണു കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ഡമ്മി കുത്തിവയ്പു നല്‍കിയ 101 പേര്‍ക്കും രോഗം ബാധിച്ചു. വാക്‌സീന് ഗുരുതര പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായതായി ആസ്ട്രസെനെക്ക പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഏറെ ശേഷിയുള്ളതാണ് വാക്‌സീനെന്ന് കമ്പനി മേധാവി പാസ്‌കല്‍ സോറിയോട്ട് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ചേര്‍ന്ന് 100 കോടി ഡോസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം.

രാജ്യത്തു വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് (എസ്ഐഐ) അടിയന്തര ഉപയോഗാനുമതി നൽകാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നതായും ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുകെയിൽ അനുമതി കിട്ടുന്നതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലും നൽകാനാണു നീക്കം. ഡിസംബറോടെ അടിയന്തര വാക്സീൻ അനുമതിക്ക് അപേക്ഷ നൽകാനാകുമെന്നാണു സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. വലിയ തോതിൽ രാജ്യത്തിനു കോവിഡ് വാക്സീൻ വേണ്ടതിനാൽ പരമാവധി വില കുറച്ച് വാങ്ങാനാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. പരമാവധി ചില്ലറ വിലയുടെ (എംആർപി) ഏതാണ്ട് പകുതിയായ 500–600 രൂപയ്ക്കു രണ്ടു ഷോട്ട് വാക്സീൻ കിട്ടുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികളായ ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, മുനിസിപ്പൽ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ നൽകുക. ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഡേറ്റ കൈമാറുന്ന മുറയ്ക്കു ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിനും അടിയന്തര ഉപയോഗാനുമതി നൽകുന്നതു പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇതോടെ ഫെബ്രുവരിയിൽ രാജ്യത്തു രണ്ടു വാക്സീനുകൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നാലു പരിഗണനാ വിഭാഗങ്ങളിലായുള്ള 25–30 കോടി ആളുകൾക്കായി 50–60 കോടി ഡോസ് വാക്സീനാണു വേണ്ടത്.

English Summary: Covid-19: Govt may get Oxford shots in Jan-Feb, at 50% of MRP