പൊലീസിന് ‘രാഷ്ട്രീയം’ വേണ്ട; കെട്ടിടങ്ങളിൽനിന്ന് നേതാക്കളുടെ ഫോട്ടോ നീക്കണം

തിരുവനന്തപുരം∙ പൊലീസിന്റെ അധീനതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഫോട്ടോകളും നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദേശം. കോംപൗണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കും നിർദേശം ബാധകമാണ്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐജി പി. വിജയൻ ഉത്തരവിറക്കിയത്.



പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശം മാറ്റണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്നതുവരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും. എന്നാൽ, ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിർദേശമൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Instruction to remove photos of political leaders displayed in buildings under police control