അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിൽ വിശ്വാസം, ഒരുനാൾ കറാച്ചി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകും: ഫഡ്നാവിസ്

നാഗ്പുർ ∙ ‘കറാച്ചി സ്വീറ്റ്സ്’ എന്ന പേര് മാറ്റണമെന്നു മുംബൈയിലെ കടയുടമയോടു ശിവസേന നേതാവ് പറയുന്ന വിഡിയോ വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്. ‘പാക്കിസ്ഥാൻ നഗരമായ കറാച്ചി ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകും’ എന്നായിരുന്നു ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞത്.

മുംബൈയിലെ കടയിലെത്തിയ ശിവസേനാ നേതാവ് നിതിൻ നന്ദ്ഗവോക്കർ, കടയുടെ പേര് മറാത്തിയിലെ എന്തെങ്കിലുമാക്കി മാറ്റണമെന്നു പറയുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. നിതിന്റേതു പാർട്ടി നിലപാടല്ലെന്നു മുതിർന്ന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പ്രതികരണം തേടിയപ്പോൾ, ‘അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണു ഞങ്ങൾ. ഒരു ദിവസം കറാച്ചി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകും എന്നാണു വിശ്വാസം’– ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു.



ഫഡ്നാവിസിന്റെ പ്രസ്താവനയെ പിന്തുണച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി നവാബ് മാലിക് രംഗത്തെത്തി. ‘ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവ സംയോജിക്കണം. ബെർലിൻ മതിൽ തകർന്നെങ്കിൽ ഈ മൂന്നു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരുമിക്കുന്നതിൽ എന്താണു തടസ്സം? മൂന്നു രാജ്യവും ഒന്നാക്കാൻ ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യും.’– മാലിക് പറഞ്ഞു. ‘കറാച്ചി ഇന്ത്യയിലേക്കു വരുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം കശ്മീരിന്റെ ഭാഗമായ പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിനെ വീണ്ടെടുക്കൂ, എന്നിട്ടു കറാച്ചിയിലേക്കു പോകാം’– എന്നായിരുന്നു സഞ്ജയ് റാവത്തിന്റെ മറുപടി.



English Summary: "Karachi Will Be Part Of India One Day": Devendra Fadnavis Amid Shop Row