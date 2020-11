നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര; കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധം

മുംബൈ∙ രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, ഡൽഹി, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നെത്തുന്നവർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് വീണ്ടും വർധിക്കുന്നതോടെയാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര. വ്യാപനം ഏറെക്കുറെ നിയന്ത്രണവിധേയമായി.

വിമാനത്തിലും ട്രെയിനിലും എത്തുന്നവർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. വിമാനത്തിൽ എത്തുന്നവർ, യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിലും ട്രെയിനിൽ എത്തുന്നവർ 96 മണിക്കൂറിനുള്ളിലും നടത്തിയ പരിശോധനാ ഫലമാണ് കരുതേണ്ടത്. പരിശോധനാ ഫലം കൈവശമില്ലാത്തവർക്കായി വിമാനത്താവളത്തിൽ പരിശോധനാ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തും. ഇതിന്റെ ചെലവ് സ്വയം വഹിക്കേണ്ടി വരും.

ട്രെയിനിൽ എത്തുന്നവരിൽ രോഗലക്ഷണമുള്ളർക്കായിരിക്കും പരിശോധന നടത്തുന്നത്. റോഡു മാർഗം എത്തുന്നവർക്കും നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയശേഷമായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഡൽഹിയിലേക്കും ഗുജറാത്തിലേക്കും യാത്രാനിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

Content highlights: Maharashtra makes Covid report must for people from Delhi