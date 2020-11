ആന്തൂരില്‍ എതിരില്ലാത്ത സിപിഎം ഭീതിയോ?; നിലപാട് പറഞ്ഞ് പി.ജയരാജൻ, പാച്ചേനി

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ 16 വാർഡുകളിൽ സിപിഎമ്മും ഒരിടത്തു സിപിഐയും എതിരില്ലാതെയാണു വിജയിച്ചത്. ഏകപക്ഷീയ വിജയത്തിന്റെ പേരിൽ സിപിഎം ആഘോഷത്തിലാണ്. അതിന്റെ ആഹ്ലാദം മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തന്നെ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഫാഷിസ്റ്റുകളായി സിപിഎം മാറിയതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ആഹ്ലാദപ്രകടനമെന്നു കോൺഗ്രസ് വിമർശിക്കുന്നു. കണ്ണൂരിലെ ഏകപക്ഷീയ വിജയങ്ങൾ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം പി.ജയരാജനും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനിയും നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു...

∙ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഏകപക്ഷീയ വിജയങ്ങൾക്ക് എന്താണു പ്രസക്തി?

പി.ജയരാജൻ: ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം ജനാധിപത്യവൽകരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണു കേരളത്തിലേത്. താഴേത്തട്ടിൽ വരെ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽകരണമുണ്ട്. ജനാധിപത്യവൽകരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൽ ഒരു മേഖലയിൽ എല്ലാവരും സിപിഎമ്മിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ജനാധിപത്യമില്ല എന്നു മുദ്രകുത്തുന്നതു ബാലിശമാണ്. ആന്തൂർ സിപിഎം ശക്തി കേന്ദ്രമാണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. ഒരു തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ അതിലെ ഏതു വാർഡിൽനിന്നുള്ളവർക്കും മൽസരിക്കാം. എന്നാൽ നാമനിർദേശം ചെയ്യേണ്ടത് അതതു വാർഡിലുള്ളയാൾ വേണം. പല വാർഡുകളിലും നാമനിർദേശകരെ കിട്ടാത്ത കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ പരാതി പറയുന്നതു പരിഹാസ്യമാണ്.

സതീശൻ പാച്ചേനി: കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യകാലത്തെ പ്രഖ്യാപിത നയം ഏകാധിപത്യമാണ്. അവർ ഭരിച്ച രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അനുവർത്തിച്ച ആ നയമാണു കണ്ണൂരിലെ സ്വാധീനമേഖലകളിലും നടപ്പാക്കുന്നത്. അതിനായി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പെടുത്തുന്നു. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ താൽപര്യമില്ലാത്ത ആ ഫാഷിസ്റ്റ് നയമാണ് ആന്തൂരിലും. അവർ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടത്. നാമനിർദേശം ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസിന് ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, അതിനു തയാറാകുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കുകയാണ്.

∙ ഭീഷണിയും അക്രമവും കൊണ്ട് എതിരാളികളെ ഭയപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിൽ എത്രമാത്രം സത്യമുണ്ട്?

പി.ജയരാജൻ: കോട്ടയം പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡ് പട്ടികജാതി സംവരണമാണ്. അവിടെ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി ജയിച്ചതും എതിരില്ലാതെയാണ്. കോൺഗ്രസും ബിജെപിയുമുള്ള പഞ്ചായത്താണത്. അവിടെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണോ ഇവർ ആരോപിക്കുന്നത്?. പാട്യം പഞ്ചായത്ത് എടുക്കൂ. ഇവിടെ പത്തോളം വാർഡുകളിൽ കോൺഗ്രസിനു വേണ്ടി മൽസരിക്കുന്നവർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തുനിന്നുള്ളവരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരിടത്തുനിന്നു മറ്റു വാർഡുകളിലേക്കെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ സ്ഥാനാർഥികളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നത്? അവർക്കു ജനസ്വാധീനമില്ലാത്തതിനു ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമുണ്ടോ?

സതീശൻ പാച്ചേനി: കോട്ടയത്തെ മൂന്നാം വാർഡും സിപിഎമ്മിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം തന്നെയാണ്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബം അവിടെ ഇല്ല. അകന്ന അനുഭാവികളുണ്ട്. പക്ഷേ ഭയംകൊണ്ട് അവർ തയാറല്ല. പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടാക്കുക സിപിഎം രീതിയാണ്. കുറേ ഗ്രാമങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറേയെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട്. അതിലൊന്നാണു കോട്ടയം മൂന്നാം വാർഡ്. ജയരാജന്റെ വീടിരിക്കുന്ന പാട്യം പഞ്ചായത്തിലും ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണു പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റു വാർഡുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ മൽസരിപ്പിക്കുന്നത്.

∙ ആന്തൂരിൽ എതിരില്ലാത്ത വാർഡുകളുടെ എണ്ണം 14ൽനിന്ന് ആറായി കുറഞ്ഞത് എന്തിന്റെ സൂചനയാണ്?

പി.ജയരാജൻ: ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടത്തിയതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഇത്തവണ ആന്തൂരിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്തു പത്രിക കൊടുക്കാൻ യുഡിഎഫിനു കഴിഞ്ഞത്. എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആറിടത്തു കഴിഞ്ഞില്ല. ആന്തൂരിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണു കോൺഗ്രസുകാരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കി എട്ടിടത്തും അതു പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ.

സതീശൻ പാച്ചേനി: ആന്തൂരിൽ ഇത്തവണ കുറേപ്പേർ ധൈര്യം സംഭരിച്ച്, സിപിഎം ധിക്കാരത്തിനെതിരെ മുന്നോട്ടുവന്നു എന്നതു നേരാണ്. എന്നാൽ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ധൈര്യമുള്ളവരും മാനസികമായി അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുമാകണമെന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണവും ലഭിക്കില്ല. ആന്തൂരിൽ ഞാൻ നടത്തിയ പദയാത്രയിൽ സ്ത്രീകളടക്കം മറവിൽ നിന്നാണ് അഭിവാദ്യം ചെയ്തത്. നേരിട്ടു രംഗത്തുവരാൻ മടിയാണെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ കടുത്ത അമർഷമുണ്ട്. അത് ഇത്തവണ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും പ്രതിഫലിക്കും.

∙ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്റെ ആത്മഹത്യാ വിവാദം ആന്തൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാകുമോ?

പി.ജയരാജൻ: സാജന്റെ മരണം ദുഃഖകരം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ സാജൻ കേസ് ആന്തൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെട്ടാണു കൺവൻഷൻ സെന്ററിനു ലൈസൻസ് നൽകിയത്. അതിപ്പോഴൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമല്ല.

സതീശൻ പാച്ചേനി: ആന്തൂർ നഗരസഭാധ്യക്ഷ പി.കെ.ശ്യാമളയുടെ ധിക്കാരപരമായ നടപടികൊണ്ടാണു സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നു പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതു പി.ജയരാജനാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ പിന്നീട് പാർട്ടി മലക്കം മറിഞ്ഞു. അന്ന് ഓടിയൊളിച്ചതാണു ജയരാജൻ. ഇപ്പോൾ മാറ്റിപ്പറയുമ്പോൾ തകരുന്നതു ജയരാജന്റെ വിശ്വാസ്യത തന്നെയാണ്.

∙ ആന്തൂ‍ർ ഉൾപ്പെടെ സിപിഎം എതിരില്ലാതെ ജയിച്ച പ്രദേശങ്ങളെ ബോൾഷെവിക് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ എന്നാണു യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?

പി.ജയരാജൻ: കണ്ണൂരിലെ സിപിഎം സ്വാധീന കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ പ്രചാരണമാണത്. സിപിഎമ്മും ഇടതുപക്ഷവും ജനാധിപത്യത്തെ അർഥപൂർണമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. സ്ത്രീശാക്തീകരണവും പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനവുമെല്ലാം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയാണ്.

സതീശൻ പാച്ചേനി: പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ദൈനംദിന നിവൃത്തികേടുകളുടെ പേരിലാണ്. പാവപ്പെട്ടവനു വീടു കിട്ടാൻ പാർട്ടിയുടെ അനുമതി വേണം, സഹകരണ ബാങ്കിൽനിന്നു വായ്പ കിട്ടാൻ പാർട്ടി കനിയണം. പാർട്ടി പറയുന്നത് ഏറ്റുപറയുന്ന അടിമക്കൂട്ടമായി ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്ത് ജനാധിപത്യമുണ്ടെന്നു ജയരാജൻ പ്രസംഗിച്ചാൽ കേട്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല.

