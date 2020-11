ബൈഡന്‍ ദുർബല പ്രസിഡന്റ്, യുദ്ധങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ടേക്കും: ചൈനയുടെ ഉപദേശകൻ

ബെയ്ജിങ്∙ നിയുക്ത യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണുമെന്ന മിഥ്യാബോധം ചൈന ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഉപദേശകൻ. വാഷിങ്ടനിൽനിന്നുള്ള ഏതു കടുത്ത നിലപാടിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ തക്ക രീതിയിൽ ബെയ്ജിങ് സജ്ജമായി നിൽക്കണമെന്നും ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ ഉപദേശകനും ഷെൻചെൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയായ അ‍ഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് കണ്ടംപെററി ചൈന സ്റ്റഡീസ് ഡീനുമായ ചെങ് യോങ്‌നിയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

യുഎസുമായി ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരവും ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് സൗത്ത് ചൈന മോർണിങ് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ‘മികച്ച ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു... യുഎസിലെ ശീതയുദ്ധ പ്രാപ്പിടിയന്മാർ ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകില്ല’ – ഗുവാങ്ചൗയിൽ ഈയിടെ നടന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചൈന കോൺഫറൻസിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘വൈറ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിരോധം കണക്കിലെടുത്തുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ജോ ബൈഡൻ എടുത്തേക്കാം. അമേരിക്കൻ സമൂഹം ജീർണമായിക്കഴിഞ്ഞു. ബൈഡന് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാകുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല.

അദ്ദേഹം ഒരു ദുർബലനായ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും. പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നയതന്ത്രതലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ചൈനയ്ക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ട്രംപിന് യുദ്ധത്തിൽ താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസിഡന്റ് യുദ്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയേക്കാം’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനു കീഴിൽ യുഎസ് – ചൈന ബന്ധം വളരെ മോശമായിരുന്നു. കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ പിഴവ്, വ്യാപാര തർക്കം, മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തി. കോൺഗ്രസിൽ ചൈനയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് 300ൽ അധികം ബില്ലുകളാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കുകളും അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിനാൽത്തന്നെ ബൈഡന്റെ കാലത്തും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകളാണ് വിദഗ്ധർ നൽകുന്നത്.

English Summary: "Very Weak President": Chinese Adviser Says Joe Biden Could "Start Wars"