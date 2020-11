കോവിഡ് ഓഫ് നിർത്തലാക്കൽ: നഴ്സുമാർ ഒരു മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി ബഹിഷ്കരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കേണ്ട അർഹതപ്പെട്ട കോവിഡ് ഓഫ് തിരുവനന്തപുരം മെഡി. കോളജ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നിഷേധിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള ഗവ. നഴ്സസ് യൂണിയൻ തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ടര മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി ബഹിഷ്കരിച്ചു.



കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാതിരുന്നാൽ തുടർ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. കെജിഎൻയു സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എൽ.ആശ പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ്.എം.അനസ്, സെക്രട്ടറി ജി.ജി.ഗിരീഷ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജഫിൻ.പി.തങ്കച്ചൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

English Summary: Covid Off: Nurses boycotted duty for an hour