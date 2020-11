മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂന്നുമാസത്തിനകം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ബിജെപി; തള്ളി ശിവസേന

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂന്നു മാസത്തിനകം അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന ബിജെപിയുടെ വാദത്തിനെതിരെ ശിവസേന. കഴിഞ്ഞ വർഷം രൂപീകൃതമായ മൂന്നു ദിന മന്ത്രിസഭയുടെ ചരമവാർഷികമാണിന്ന്. ഞങ്ങളുടെ സർക്കാര്‍ നാലു വർഷം പൂർത്തിയാക്കും. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ നിരാശയിലാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങൾ സർക്കാരിനൊപ്പമാണെന്ന് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്നും ശിവസേനയുടെ രാജ്യസഭ എംപി സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. ശിവസേന, എൻസിപി, കോൺഗ്രസ് എന്നിവരുടെ സഖ്യസർക്കാരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തലപ്പത്തുള്ളത്.

രണ്ടു മൂന്നു മാസത്തിനകം ബിജെപി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ, ഭക്ഷ്യവിതരണമന്ത്രി റോസാഹബ് പാട്ടിൽ ദൻവേ തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരില്ലെന്ന് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കരുതരുത്. കണക്കുകളിലാണ് കാര്യം. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ദൻവേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒക്ടോബർ 23ന് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. എൻസിപിയിലെ അജിത് പവാറായിരുന്നു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടതോടെ എംഎൽഎമാരെ കൂടെ നിർത്താൻ സാധിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അജിത് പവാർ രാജിവച്ചു. പിന്നാലെ ഫഡ്നാവിസും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ശിവസേന എംഎൽഎയുടെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ്

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവസേന എംഎൽഎയുടെ വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന നടത്തി. പ്രതാപ് സർനായിക്കിന്റെ വീടടക്കം താനെയിലും മുംബൈയിലുമായി പത്തിടത്തായിരുന്നു പരിശോധന. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒവ്‌ല–മജിവാഡ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നുള്ള എംഎൽഎയാണ് സര്‍നായിക്.

