മൂന്നു ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച നവജാതശിശുവിന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്

മീററ്റ്∙ മൂന്നു ചാക്കുകളിലായി പൊതിഞ്ഞ് വഴിയരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നവജാത ശിശുവിന് തിരിച്ചുവരവ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിലാണ് പെൺകുഞ്ഞിനെ ഇത്തരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത്. മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ചാക്കിൽ കയറ്റി, മറ്റു രണ്ടു ചാക്കുകളാൽ പൊതിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ ചാക്കിൽനിന്ന് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഓരോ ചാക്കുകളായി മാറ്റി കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതു മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം.

നാട്ടുകാർ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും അവർ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ‘നവജാതശിശുവിനെ കണ്ടെത്തിയെന്നു പറഞ്ഞ് ശതാബ്ദി നഗറിൽനിന്ന് ഫോൺ വരുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് സംഘം അവിടെ ചെന്ന് കുട്ടിയെ ജില്ലാ വനിതാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞാണത്. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയാണെന്നും’ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡോ. അഖിലേഷ് നാരായൺ സിങ് പറഞ്ഞു.

ലിംഗസമത്വം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒട്ടേറെ ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പെൺഭ്രൂണഹത്യ ഇപ്പോഴും രാജ്യത്ത് തുടരുകയാണ്. ഒട്ടേറെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും രാജ്യത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. മരിക്കുന്നതിനായി ഉപേക്ഷിക്കാറുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേലിയിൽ പെൺകുഞ്ഞിനെ മൺകുടത്തിൽ അടച്ച് ശശ്മാനത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

