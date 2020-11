മത്സ്യ കന്യകയ്ക്കുവേണ്ടി 'അശ്ലീല കഥക'ളുടെ പ്രതിഷേധ പ്രമുക്തി

തിരുവനന്തപുരം∙ ശംഖുമുഖത്തെ മൽസ്യകന്യകയ്ക്കുവേണ്ടി ‘അഞ്ച് അശ്ലീലകഥകളുടെ’ പ്രതിഷേധ പ്രമുക്തി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11ന് ജലകന്യകാ ശിൽപ്പത്തിന് മുന്നിൽവച്ചാണ് പ്രതിഷധവും പുസ്തക പ്രകാശനവും നടക്കുന്നത്. സാഹിത്യകാരൻ ബാബു കുഴിമറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥാസമാഹാരമാണ് 'അഞ്ച് അശ്ലീലകഥകൾ'. പേപ്പർ പബ്ലിക്ക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കാനായി കുഞ്ഞിരാമന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യും.

കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ ശംഖുമുഖത്ത് നിർമ്മിച്ച വിശ്വോത്തര ശിൽപമായ സാഗരകന്യകയുടെ പ്രഭ കെടുത്തും വിധം കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് ആ ശിൽപ്പത്തിന്റെ ലാൻഡ് സ്കേപ് നശിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ച 'ആക്രി ഹെലികോപ്ടറി'നെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് ബാബു കുഴിമറ്റം തന്റെ പുതിയ കഥാസമാഹാരമായ 'അഞ്ച് അശ്ലീല കഥകൾ' ശിൽപത്തിനു മുന്നിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്.

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും ഉത്തമവുമായ മെർമെയിഡുകളിൽ ഒന്നാണിതെന്ന് ഡിസ്കവറി ചാനൽ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിർമ്മാണ ഘട്ടം മുതൽക്കേ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കലാപ്രേമികൾ ശംഖു മുഖത്തെത്തി ശിൽപം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെയാണു ഇപ്പോൾ കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് ഈ നീച പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ബാബുകുഴിമറ്റം പറഞ്ഞു.

English Summary: Writer Babu Kuzhimattom new book will be released in front of Kanai Kunhiraman Mermaid sculpture