വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു; കാമുകിയെയും മാതാപിതാക്കളയും കൊന്ന്‌ യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി

ചണ്ഡിഗഡ്∙ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ട കാമുകിയെയും മാതാപിതാക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി. പഞ്ചാബിലെ ബട്ടിണ്ടയിലാണ് സംഭവം. മന്‍സ ഖുർദ് സ്വദേശിയായ 25കാരൻ യുവ്കരണ്‍ സിങ്ങാണ് കാമുകി സിമ്രൻ കൗർ, പിതാവ് ചരണ്‍ജിത് സിങ് ഖോഖര്‍, മാതാവ് ജസ്വീന്ദർ കൗർ എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മൂവരെയും വെടിവച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇതുകഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം യുവാവ് ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ: യുവ്കരണും സിമ്രനും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി പ്രണയത്തിലാണ്. എന്നാല്‍ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി യുവതിയും വീട്ടുകാരും വിവാഹത്തിനായി ഇയാളെ നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൽ അസ്വസ്ഥനായാണ് ഇവരെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

സഹോദരന്‍റെ പക്കൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ച തോക്കുമായാണ് സംഭവം നടന്ന ദിവസം യുവ്കരൺ കാമുകിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ഇവിടെവച്ച് വിവാഹക്കാര്യം വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു വരികയും തര്‍ക്കമുണ്ടാവുകയുമായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് സിമ്രനെയും മാതാപിതാക്കളെയും യുവ്കരൺ വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

