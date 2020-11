വിളവെടുപ്പ്: കഞ്ചാവിന്റെ കുത്തൊഴുക്ക്; കേരളത്തിൽ ഹഷിഷ് ഓയിൽ ഫാക്ടറിയുണ്ടോ?

കൊച്ചി ∙ വിളവെടുപ്പു കാലം പൂർത്തിയായതോടെ കഞ്ചാവിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കേരളം. ആന്ധ്രയിലും തെലങ്കാനയിലും ഒഡിഷയിലുമെല്ലാമുള്ള കൃഷികേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് മംഗലാപുരം, കോയമ്പത്തൂർ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇവയെത്തുന്നത്. അത്യാധുനിക പാക്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അമർത്തി കാറ്റുംപൊടിയും കടക്കാത്ത രീതിയിൽ പായ്ക് ചെയ്താണ് വരവ്. അടുത്ത വിളവെടുപ്പു സമയം ആകുന്നതുവരെ സംസ്ഥാനത്തെ സൂക്ഷിപ്പു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കരുതി വയ്ക്കുക കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വൻതോതിൽ എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിന്നുപോയതോടെ ചരക്കു ലോറികളെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഏതാനും മാസങ്ങളായി കണ്ടു വരുന്നത്. അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറും ആയിരവും കിലോ കഞ്ചാവ് ഒന്നിച്ച് കേരളത്തിലെത്തുന്നു.

കേരളത്തിൽ കഞ്ചാവ് ഫാക്ടറികൾ?



വലിയ അളവിൽ കഞ്ചാവ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതോടെയാണ് ഇവിടെ ഹഷിഷ് ഓയിലാക്കി മാറ്റുന്ന ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം ഉയർന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫുഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് കമ്പനികളിലേക്കായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആദ്യം പോയതെങ്കിലും രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷണം നടന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കമ്പനികളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതേസമയം ടൺ കണക്കിന് എത്തുന്ന കഞ്ചാവ് ഇവിടെ 10ഉം 20ഉം കിലോകളായി വിവിധ ജില്ലകളിലെ മുക്കിലും മൂലയിലും വരെ എത്തുന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്.



ചരക്കു ലോറികളിൽ ടൺ കണക്കിന് കഞ്ചാവുകൾ എത്തുന്നതിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു. 2000 കിലോയ്ക്ക് കരാർ ഉറപ്പിച്ച് 500 കിലോ മാത്രമേ കയറ്റിവിടാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഞെട്ടിച്ച മറ്റൊരു സംഭവം. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കു ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ചരക്കു ലോറികളിൽ ലഹരി എത്തിച്ച ആറിലധികം വൻകിട ഇടപാടുകൾ അന്വേഷണസംഘം പിടികൂടിയിരുന്നു. അതിലും എത്രയോ ഇരട്ടി ഇവിടെ പിടികൂടാതെ അതിർത്തികടന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഹഷിഷ് ഓയിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം ഉയർന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതായിരുന്നു.



കേരളത്തിൽ പ്രൊസസിങ് നഷ്ടം



കേരളത്തിലേക്ക് ചരക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതു വലിയ റിസ്കായാണ് കടത്തു സംഘങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇവ പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഹഷിഷ് ഓയിൽ പോലെയുള്ളവ നിർമിക്കാൻ അവർ ഉൽപാദന കേന്ദ്രത്തോടു ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളോ മറ്റ് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളോ തന്നെയാവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ കെ.സുരേഷ് ബാബു വിലയിരുത്തുന്നു.



50 കിലോ ആണെങ്കിലും 2000 കിലോ ആണെങ്കിലും കേരളത്തിലെത്തിക്കൽ റിസ്കാണ്. മാത്രമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി കണക്കാക്കുമ്പോഴും മറ്റും ചെലവു കൂടുതലായതിനാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നതു ലാഭകരവുമല്ല. വാറ്റൽ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ അധ്വാനം വേണ്ട തൊഴിലാണു താനും. ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യാനാണെങ്കിലും വിദേശത്തേക്കു കടത്താനാണെങ്കിലും കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നതിലും എളുപ്പം പ്രൊസസ് ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ഓയിലായി കൊണ്ടു വരുന്നതാണ് എന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡും ഇടനിലക്കാർക്കു ലഭിക്കുന്ന ലാഭവും പരിഗണിക്കുമ്പോഴും കഞ്ചാവാണ് നേട്ടം.



മൊത്തം ഇവിടെ പുകഞ്ഞു തീരുന്നു



വിദേശത്തേക്കു കടത്തുന്നതു പോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയെത്തുന്ന മുഴുവൻ കഞ്ചാവും ഇവിടെത്തന്നെ പുകഞ്ഞു തീരുന്നതായി കരുതേണ്ടി വരുമെന്ന് എക്സൈസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലഹരി വിൽപനക്കാർക്ക് കേരളം മികച്ച വിപണിയാണ്. അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ നല്ലൊരു പങ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ യുവത്വം അതിലേറെ പുകച്ചു തീർക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്.



ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കൂട്ടംകൂടുന്നവർ മുതൽ ഹോംസ്റ്റേകളിലും ഹോട്ടൽ മുറികളിലും വരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു തീർക്കുകയാണ്. പുതിയ തലമുറ കഞ്ചാവും കടന്ന് രാസ ലഹരികൾ തേടിപ്പോകുന്നതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഏതാനും മാസങ്ങളായി പുറത്തു വരുന്നത്. വിവാഹപ്പാർട്ടികളിലും മരണവീടുകളിലും പോലും മദ്യം ഈ രാസ ലഹരികളിലേക്കു മാറിയിരിക്കുന്നതായാണു പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ.



ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം ശക്തമാക്കണം



കോവിഡ് ഭീതിയിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ വിലക്കുകൾ ലഹരി കടത്തു സംഘത്തിന് വലിയ നേട്ടമായതായാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ കറങ്ങി വരുന്ന ലോറി ഡ്രൈവർമാരെയോ വാഹനമോ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതിരാതിരുന്നത് കൂടുതൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി. സംശയം തോന്നി പിടിയിലായവരെ കുടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രോട്ടോക്കോളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാലിച്ചില്ലെന്നതും വസ്തുതയാണ്. കടുത്ത റിസ്കെടുത്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത്തരത്തിൽ ലഹരി വേട്ട നടത്തുന്നത്.



പിടികൂടുന്ന ലഹരി കടത്തെല്ലാം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നേരത്തെ പിടിയിലായവരിൽ നിന്നോ ഒറ്റുകളോ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വിജിലൻസ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പോംവഴിയെന്ന് എക്സൈസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് ആറു ലോറികളിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കഞ്ചാവ് ചാക്കുകൾ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന സൂചനകളാണ് അടുത്ത വേട്ടയ്ക്ക് അവസരമാകുന്നത്. പതിവു ലഹരിക്കടത്ത് സംഘങ്ങളെ മൊബൈൽ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ പിന്തുടർന്നാണു പിടികൂടുന്നത്. ഒരു കണ്ണിയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പരുകളും വിവരങ്ങളുമെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം പിന്തുടർന്നാലായിരിക്കും കടത്തുസംഘത്തെ വലയിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.



