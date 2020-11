അമേരിക്കയിലെ ജോര്‍ജിയയിലുളള ഡിക്കേറ്ററില്‍ പൊലീസ് ഡിക്ടറ്റീവ് ആയ സീന്‍ മുഖാദമിന് ഈ മാസം 18-ന് ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍ വന്നു. ‘വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ഞാന്‍ ഒരാളെ കൊന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റുപറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു’-ഇതായിരുന്നു മറുവശത്തുനിന്നുള്ള വാചകം. ഇതോടെ 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് നടന്ന കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്താതെ എഴുതിത്തള്ളിയ കേസില്‍ കൊലയാളി തന്നെ തുമ്പുമായി പൊലീസിനെ തേടിയെത്തി. സീന്‍ മുഖദമിന്റെ 15 വര്‍ഷത്തെ പൊലീസ് ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ സംഭവം.



ജോണി ഡ്വയിറ്റ് വിറ്റഡ് എന്നയാളാണ് ഡിക്കേറ്റര്‍ പൊലീസിലേക്കു വിളിച്ചത്. 1995 ഏപ്രിലില്‍ നഗരത്തിനു പുറത്തു വനപ്രദേശത്തു വെടിയേറ്റു മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ ആല്‍വിന്‍ ഡെയ്‌ലി എന്ന 26കാരനെ കൊന്നത് താനാണെന്നു ജോണി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഏതു വര്‍ഷമാണു കൊല നടത്തിയതെന്ന് 53കാരനായ ജോണിക്ക്‌ ഓര്‍മയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മേഖലയില്‍ 1980 മുതല്‍ നടന്ന എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരം അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് ജോണി പറഞ്ഞതുമായി സാമ്യമുള്ള കേസുകള്‍ വേര്‍തിരിച്ച് കൃത്യമായ വര്‍ഷം കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് സംഭവത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളയാള്‍ക്കു മാത്രം ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചു. ഇതിനും ശരിയുത്തരം കിട്ടിയതോടെ സീനും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജോണിയെ നേരില്‍ കാണാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. അവരെ ജോണ്‍ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചു. 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് അതേ സ്ഥലത്ത് ടെന്നെസി നദിയിലാണ് ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ വാഹനം ആക്‌സിലേറ്ററില്‍ കല്ല് കെട്ടി പകുതി മുങ്ങിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. വാഹനത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ കൂടി നല്‍കിയതോടെ ജോണി പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് അനേഷണ സംഘത്തിനു ബോധ്യപ്പെട്ടു.

എന്തിനാണ് ജോണി ക്രിസ്റ്റഫറിനെ കൊന്നതെന്നു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ സീന്‍ തയാറായില്ല. ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ അര്‍ബുദം ബാധിച്ച ജോണി, മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്റെ മനസിലെ ഭാരം ഇറക്കിവയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് കൊലക്കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കരുതുന്നത്.

കേസ് ഒരിക്കലും തെളിയില്ലെന്നു കരുതിയിരുന്ന ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ കുടുംബത്തിനും ആശ്ചര്യമായിരുന്നു ജോണിയുടെ ഏറ്റുപറച്ചില്‍. ഹോട്ടലില്‍ വെയിറ്ററായിരുന്ന ക്രിസ്റ്റഫറിനെ 1995 ഏപ്രില്‍ 26 മുതലാണ് കാണാതായത്. പിന്നീട് തലയ്ക്കു വെടിയേറ്റ നിലയില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പകുതി മുങ്ങിയ നിലയില്‍ കാറും കണ്ടെത്തി.

അന്വേഷണം തകൃതിയായി നടന്നെങ്കിലും യാതൊരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല. സംശയത്തിന്റെ നിഴലില്‍ പോലും ആരും ഉണ്ടായില്ല. സാക്ഷികളും. ആയുധം പോലും കണ്ടെടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെ കേസ് അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം കൊലയാളി തന്നെ മനസു തുറന്നതോടെ ദുരൂഹതകള്‍ മറനീക്കി. കോടതി വിചാരണ കഴിയുന്നതോടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണവും പുറത്തുവരും.

English Summary: Unsolved For 25 Years, Murder Case Gets New Lead: A Tip From The Killer