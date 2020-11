ഐജി പി.വിജയന്റെ പേരില്‍ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി പണംതട്ടാൻ ശ്രമം; രാജസ്ഥാൻകാരൻ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊലീസുകാരുടെ പേരില്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച കേസില്‍ ഒരാള്‍ പിടിയില്‍. 17 വയസ്സുള്ള രാജസ്ഥാന്‍കാരനാണ് പിടിയിലായത്. ഐജി പി.വിജയന്റെ പേരില്‍ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി പണം തട്ടാനായിരുന്നു ശ്രമം. സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് പണം തട്ടിയ രണ്ട് രാജസ്ഥാന്‍കാരും പിടിയിലായി.

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബര്‍ ക്രൈം പൊലീസാണ് പ്രതികളെ പിടിച്ചത്. ഐജി പി.വിജയന്റെ പരാതിയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. രാജസ്ഥാനും ഒഡിഷയും കേന്ദ്രമാക്കിയ സംഘങ്ങളാണു പിന്നിലെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: 17 Year Old Boy Arrested for Online Fraud Through Fake Social Media Accounts of Police Officers