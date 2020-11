ചെന്നൈ ∙ ഹോട്ടലുകളുടെ സ്റ്റാർ പദവിക്ക് കോഴ വാങ്ങിയ കേസിൽ കേന്ദ്ര ടൂറിസം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എസ്.രാമക‍ൃഷ്ണനെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിലെ പഴനിയിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. 7 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തു. തമിഴ്നാട്ടിലും കൊച്ചിയിലും നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 31 ലക്ഷം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.



English Summary: CBI books tourism official for taking bribe to favour hotels