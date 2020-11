തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അഡി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി.എം.രവീന്ദ്രനെ ഇന്നു ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്യില്ല. വിദഗ്ധ പരിശോധനകള്‍ തുടരുന്നതായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു. രവീന്ദ്രനോട് വെള്ളിയാഴ്ച ഹാജരാവാന്‍ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നാളെ രവീന്ദ്രൻ ഹാജരാകില്ല. മെഡിക്കൽ രേഖകൾ ഇഡിക്ക് കൈമാറി.

ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഹാജരാകാന്‍ ഇഡി നോട്ടിസ് നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെ ബുധനാഴ്ചയാണ് രവീന്ദ്രനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കോവിഡാനന്തര പരിശോധനകള്‍ക്ക് ആണെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. രവീന്ദ്രൻ കോവിഡ് മുക്തനായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇഡി നോട്ടിസ് നല്‍കിയത്.

കെഫോൺ, ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതികളിലെ കള്ളപ്പണ, ബെനാമി ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യംചെയ്യൽ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ശിവശങ്കറിന്‍റെ സംഘത്തിനും സ്വർണക്കടത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതും ചോദ്യംചെയ്യലിൽ വിഷയമാകും.

English Summary: CM Raveendran Will not be Discharged Today