‘വാക്സീൻ ലഭ്യമായാൽ 1 മാസം കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ എല്ലാവർക്കും നൽകാനാകും’

ന്യൂഡൽഹി∙ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും നഴ്സുമാരും സഹായിച്ചാൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വാക്സീൻ നൽകാനാകുമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഓഫിസർ സുരേഷ് സേത്ത് പറഞ്ഞു.

‘കുട്ടികളുടെ ആഗോള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് പദ്ധതിക്കായി 600 കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് പോയിന്റുകളും 1,800 ഔട്ട്റീച്ച് സൈറ്റുകളുമുണ്ട്. 2 മുതൽ 8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിലും ആവശ്യമെങ്കിൽ മൈനസ് 15 മുതൽ മൈനസ് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിലും വാക്സീൻ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ആവശ്യമായ കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



മൈനസ് 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വാക്സീനുകളൾക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അ‌‌ടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിലും വാക്സിനേഷൻ ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും സുരേഷ് സേത്ത് പറഞ്ഞു.



വാക്സീൻ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് എല്ലാ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൽകാം. അതിനുള്ള എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഡൽഹിയെ വീഴാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും സേത്ത് പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ പാകത്തിന് പരിശീലനം ലഭിച്ച ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ മാത്രമേ ഇനി അവശ്യമുള്ളൂവെന്നും മറ്റെല്ലാ രീതിയിലും ഡൽഹി തയാറായി കഴിഞ്ഞെന്നും നോഡൽ ഓഫിസർ ഡോ. അജിത് ജെയ്നും പറഞ്ഞു.



English Summary :COVID-19: Entire Delhi can be vaccinated in a month, says State Immunization Officer