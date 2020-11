ചണ്ഡീഗഡ്∙ കർഷക നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച ‘ചലോ ദില്ലി’ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ജലപീരങ്കി വാഹനത്തിനു മേല്‍ പാഞ്ഞുകയറി ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥി. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ജലപീരങ്കിയില്‍നിന്ന് കര്‍ഷകര്‍ക്കു നേരെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫാക്കിയ ശേഷമാണ് വിദ്യാർഥി വാഹനത്തിന്റെ മുകളില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്.

അംബാല ജില്ലയിലെ നവ്ദീപ് സിങ് എന്ന ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് കര്‍ഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ താരമായത്. ‘ഞാനൊരു വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ചാടുകയോ മറിയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ധൈര്യം കണ്ടപ്പോള്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍ തോന്നി.’– നവ്ദീപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.



എന്നാല്‍ ഇതിന് പിന്നാലെ ഒരു പൊലീസുകാരന്‍ തന്നെ ലാത്തികൊണ്ട് അടിച്ചുവെന്നും നവ്ദീപ് പറഞ്ഞു. ആ പൊലീസുകാരനോട് ദേഷ്യമില്ലെന്നും നവ്ദീപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ‘അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹവും ഒരു കര്‍ഷകന്റെ മകനാണ്’, നവ്ദീപ് പറഞ്ഞു.



മോദി സർക്കാരിന്റെ വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ കര്‍ഷക സംഘടനകളുടെ ചലോ ദില്ലി മാര്‍ച്ചിനു നേരെയാണ് പൊലീസ് ജലപീരങ്കിയും ഗ്രനേഡും പ്രയോഗിച്ചത്. ഹരിയാനയിലെ അംബാലയിലാണ് കർഷകർക്കു നേരായ പൊലീസ് അതിക്രമം. പൊലീസ് തീർത്ത ബാരിക്കേഡുകൾ നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കർഷകർ മുന്നേറാൻ ശ്രമിച്ചു

ഹിസാറിലും കർണാലിലും കുരുക്ഷേത്രയിലും കർഷകരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു. മേധാപട്ക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാർച്ച് യുപിയിലെ ആഗ്രയിൽ തടഞ്ഞു. മാർച്ച് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കടക്കാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്രം കടുത്ത നടപടികളെടുത്തു. ഡൽഹിയിലെ അഞ്ചു അതിർത്തികളും അടച്ചു. റോഡുകൾ അടയ്ക്കാൻ മണ്ണ് നിറച്ച ലോറികൾ അതിർത്തിയിലെത്തിയതും അസാധാരണ നടപടിയായി. കർഷകരുടെ നീക്കം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡ്രോണുകളും വട്ടമിട്ടു പറന്നു.

മെട്രോ സർവീസുകൾ നഗരാതിർത്തിയിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാര്‍ച്ചിന് ഡല്‍ഹി പൊലീസ് നേരത്തെ പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. പൊലീസ് നടപടിയെ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ അപലപിച്ചു. മോദി സർക്കാരും ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനസർക്കാരുകളും കർഷകരോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കിസാൻ കോഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, നിയമങ്ങൾ കർഷക വിരുദ്ധമല്ലെന്നും പിൻവലിക്കില്ലെന്നുമുള്ള ഉറച്ചുനിലപാടിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ.

