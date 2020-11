ഹാഫിസിന്റെ വീട് പാക്കിസ്ഥാന് ‘ജയിൽ’; അഴിയെണ്ണാതെ വിലസി 26/11 സൂത്രധാരൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയെ നടുക്കിയ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ ഇപ്പോഴും പാക്കിസ്ഥാനിലെ സ്വന്തംവീട്ടിൽ വിലസുന്നു! ലഷ്കറെ തയിബ സ്ഥാപകൻ ഹാഫിസ് സയീദാണ് ലാഹോർ ജോഹർ ‍ടൗണിലെ വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വന്തം ഭീകരസംഘടനയെ നയിക്കുന്നതെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് സയീദിനെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഔദ്യോഗികമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്തുവെന്ന കുറ്റം ചുമത്തി ഹാഫിസിനും കൂട്ടാളികൾക്കും ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ 11 വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മറ്റു രണ്ടു കേസുകളിൽ 10 വർഷം തടവും വിധിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഹാഫിസ് സയീദ്, ലാഹോറിലെ അതിസുരക്ഷയുള്ള കോട്ട് ലഖ്പത് ജയിലിൽ ഇല്ലെന്നാണ് സൂചന.

ഹാഫിസ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെയാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും ഇന്റലിജൻസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞമാസം സയീദിന്റെ വീട്ടിലെ സന്ദർശകൻ ലഷ്കറെയുടെ ചീഫ് ഓപ്പറേഷൻ കമാൻഡറും ജിഹാദ് വിഭാഗം തലവനുമായ സാക്കിർ റഹ്മാൻ ലഖ്‌വിയായിരുന്നു. ജിഹാദിനായി പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച.

പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ

സയീദിനെ പോലെതന്നെ യുഎൻ രക്ഷാസമിതി ഭീകരരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് സാക്കിർ റഹ്മാനും. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിലും സാക്കിറിനു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യാന്തര സമ്മർദം മൂലം സാക്കിറിനെ പാക്കിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാസേന നിരവധി തവണ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും തെളിവില്ലെന്ന പേരിൽ വിട്ടയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ പാക്ക്‌ വംശജനായ യുഎസ് പൗരൻ ഡേവിഡ് കോൾമാൻ ഹെഡ്‌ലിക്കു വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തത് സാക്കിർ റഹ്മാൻ ആയിരുന്നെന്നും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഭീകരരുമായുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഇടപെടലിന്റെ ‘ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്’ പരിശോധിച്ചാൽ ഹാഫിസ് സയീദ് ജയിലിനുള്ളിലാകാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല.

ഹാഫിസിനെ ഫെബ്രുവരിയിൽ തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത് തികച്ചും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യാന്തര സമ്മർദം കുറഞ്ഞപ്പോൾ അയാളെ ജയിലിൽനിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. ഹാഫിസിന്റെ ജുഡിഷ്യൽ കസ്റ്റഡി സംബന്ധിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ എങ്ങനെയാണ് ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല.

ഹാഫിസിന്റെ വീട് ജയിലായി മാറ്റുന്നതിന് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു നടപടിയും ഇമ്രാൻ ഖാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം പറഞ്ഞു. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിലെ പാക്ക് ഭീകരരിൽ അജ്മൽ കസബിനെ മാത്രമാണു ജീവനോടെ പിടികൂടാനായത്. 2012ൽ പുണെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തൂക്കിലേറ്റുകയും ചെയ്തു.

