‘കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർഷകർ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമോ?’

ചണ്ഡീഗഡ് ∙ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ഷക സംഘടനകളുടെ ‘ചലോ ദില്ലി’ മാര്‍ച്ചിനിടെ സംഘർഷം. കർഷക പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വരാജ് അഭിയാൻ നേതാവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ യോഗേന്ദ്ര യാദവിനെ പൊലീസ് ഗുരുഗ്രാമിൽവച്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. കർഷകർക്കൊപ്പം യോഗേന്ദ്ര യാദവിനെ പൊലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നുവെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കോവിഡ് വ്യാപനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കർഷക പ്രക്ഷോഭം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അധികൃതരുടെ നടപടി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നു യോഗേന്ദ്ര യാദവ് പ്രതികരിച്ചു. ഹരിയാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല അകലം പാലിക്കാതെയും മാസ്ക് ധരിക്കാതെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം റാലി നടത്തിയതിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നോ? കർഷകർ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമെന്തിനാണ് നിയന്ത്രണം?– യോഗേന്ദ്ര യാദവ് ചോദിക്കുന്നു.



കാർഷിക നിയമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കർഷക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം തടയാൻ കടുത്ത നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, യുപി, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കർഷകരെ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യേ പല സ്ഥലത്തും തടയാൻ ശ്രമിച്ചു.



കോവിഡ് വ്യാപനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡൽഹി സർക്കാർ നഗരത്തിൽ റാലി നടത്താൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. അതിർത്തികളിൽ സേനയെ വിന്യസിക്കുകയും മുൻകരുതൽ നടപടിയായി മെട്രോ സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വിവിധ കർഷക സംഘടനകളിൽനിന്നു ലഭിച്ച എല്ലാ അഭ്യർഥനകളും നിരസിച്ചതായി സംഘാടകരെ അറിയിച്ചുവെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



English Summary: No Covid Rules In Bihar Polls, But They Apply To Farmers: Yogendra Yadav