ലണ്ടൻ ∙ ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയും അസ്ട്രാസെനകയും ചേര്‍ന്നു നിര്‍മിച്ച കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ പരീക്ഷണത്തില്‍ 90 ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചത് താരതമ്യേന പ്രായം കുറഞ്ഞവരില്‍. ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയില്‍ ആദ്യ പകുതി ഡോസും പിന്നീട് മുഴുവന്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസും നല്‍കിയപ്പോള്‍ ഫലപ്രാപ്തി 90 ശതമാനമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇതു നല്‍കിയത് 55 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നുവെന്നു ഗവേഷകര്‍ അറിയിച്ചു. ഒരു മാസം ഇടവിട്ട് രണ്ടു പൂര്‍ണ ഡോസ് നല്‍കിയപ്പോള്‍ 62 ശതമാനമായിരുന്നു ഫലപ്രാപ്തി. ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ 55 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറഞ്ഞ ഡോസ് നല്‍കിയപ്പോള്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് 90 ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തി കിട്ടിയതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നതു മുതല്‍ ഗവേഷകര്‍ വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു.

പ്രായം കുറഞ്ഞവരില്‍ വാക്‌സീന്‍ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമാകുമെന്നാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫ്‌ളൂ വാക്‌സീന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇത്തരം പ്രവണത കാണിക്കാറുണ്ടെന്നും ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓക്‌സ്ഫഡ് വാക്‌സീന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷണഫലം ലാന്‍സെറ്റ് ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതനുസരിച്ചത് 70 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമായവരിലും ആന്റിബോഡികളും ടി സെല്ലുകളും ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

18നും 55നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള 160 പേരിലും 56-69 വയസ്സിനിടയിലുള്ള 160 പേരിലും എഴുപതോ അതിനു മുകളിലോ പ്രായമുള്ള 240 പേരിലുമാണ് ഓക്‌സ്ഫഡ് വാക്‌സീന്‍ രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ചിംപാന്‍സികളില്‍ കണ്ടുവരുന്ന കോമണ്‍കോള്‍ഡ് വൈറസിന്റെ നിര്‍വീര്യമാക്കിയ പതിപ്പില്‍നിന്നു നിര്‍മിച്ച വൈറല്‍ വെക്ടര്‍ വാക്‌സീനാണ് ഓക്‌സ്ഫഡിന്റേത്. ഇന്ത്യയില്‍ സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് വാക്‌സീന്‍ എത്തിക്കുന്നത്.

