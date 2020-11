കെവാഡിയ (ഗുജറാത്ത്) ∙ ‘ഒരു രാജ്യം, ഒറ്റ തിരിഞ്ഞെടുപ്പ്’ എന്നത് ചര്‍ച്ചാവിഷയം മാത്രമല്ലെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഓള്‍ ഇന്ത്യ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസേഴ്‌സ് കോണ്‍ഫറന്‍സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. മാസങ്ങളുടെ ഇടവേളകളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടക്കുന്നതു വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പിന്നോട്ടടിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ലോക്‌സഭ, നിയമസഭ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ഒറ്റ വോട്ടര്‍പട്ടിക നടപ്പാക്കണം. വിവിധ വോട്ടര്‍പട്ടികകള്‍ വിഭവശേഷി പാഴാക്കലാണ്. വിവിധയിടങ്ങളില്‍ പല മാസങ്ങളിലായി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടക്കുന്നതു വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ എങ്ങിനെയാണു ബാധിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ ആഴത്തില്‍ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2014ല്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയതു മുതല്‍ ലോക്‌സഭ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ ഒരുമിച്ച് നടത്തണമെന്ന അഭിപ്രായമാണു മോദി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ജനക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കു കൂടുതല്‍ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമയവും ലഭിക്കുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ദേശതാല്‍പര്യം കണക്കിലെടുത്തു വേണം വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താനെന്നു കോണ്‍ഗ്രസിനെ വിമര്‍ശിച്ച് മോദി പറഞ്ഞു. സര്‍ദാര്‍ സരോവര്‍ ഡാമിന്റെ നിര്‍മാണം നേരത്തേ പൂര്‍ത്തിയാകേണ്ടതായിരുന്നു. അതു തടസ്സപ്പെടുത്തിയവര്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും കുറ്റബോധമില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ അസ്പര്‍ശ്യതയ്ക്കു സ്ഥാനമില്ല.

സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായ് പട്ടേല്‍ ബിജെപിയില്‍നിന്നോ ജനസംഘത്തില്‍നിന്നോ അല്ലാതിരുന്നിട്ടും ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ നിര്‍മിക്കാന്‍ തയാറായി. ഭരണഘടനയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയെന്നു പറഞ്ഞ മോദി, അതേക്കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ ബോധവത്കരണം നടത്തണമെന്നും പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസര്‍മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

