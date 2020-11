സ്ട്രോയും സിപ്പർ കപ്പും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഫാ. സ്റ്റാൻ സ്വാമി ഡിസംബർ വരെ കാത്തിരിക്കണം

മുംബൈ∙ ഭീമ – കൊറേഗാവ് കേസിൽ എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫാ. സ്റ്റാൻ സ്വാമിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ സ്ട്രോയും സിപ്പർ കപ്പും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഡിസംബർ വരെ കാത്തിരിക്കണം. പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം ബാധിച്ചവർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ സ്ട്രോയും സിപ്പർ കപ്പുകളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക.

തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത സ്ട്രോയും സിപ്പർ കപ്പും തിരികെ തരണമെന്നു കാട്ടി സ്റ്റാൻ സ്വാമി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ എൻഐഎ നൽകിയ മറുപടി ഈ വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ്. പുണെയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിലാണ് എൻഐഎ മറുപടി നൽകിയത്. എന്‍ഐഎയുടെ മറുപടിയെത്തുടർന്ന് സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ ഹർജി കോടതി തള്ളി.

ഇതിനു പിന്നാലെ സ്ട്രോയും സിപ്പർ കപ്പും ശൈത്യകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ജയിലിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി തേടി പുതിയ ഹർജിയും അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ജയിൽ അധികൃതരുടെ മറുപടി തേടിയ കോടതി വിഷയം ഇനി ഡിസംബർ 4ന് പരിഗണിക്കും.

English Summary: Not Till December. Stan Swamy's Wait For A Straw And Sipper Extended