ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിനായി വികേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം ഒരുക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം. ബ്ലോക്ക് തലത്തില്‍ വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കാനാണു നിര്‍ദേശം. ഇതിനായി ബ്ലോക്ക് ടാസ്ക് ഫോഴ്‌സ് (ബിടിഎഫ്) സജ്ജമാക്കണം.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണു നിര്‍ദേശം. സബ് ഡിവിഷനല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റാവും ബിടിഎഫിന്റെ അധ്യക്ഷന്‍. സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പ്രദേശത്തെ പ്രമുഖരും മതനേതാക്കളും ബിടിഎഫിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. വാക്‌സീന്‍ സംഭരിക്കാനുള്ള ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കാനും കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: States to Set up Block Level Task Force For Vaccine Distribution as Centre Works On its Preparedness