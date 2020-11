ചണ്ഡീഗഡ്∙ കർഷകരുടെ ‘ചലോ ദില്ലി’ മാർച്ച് അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ച ഹരിയാന സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ശിരോമണി അകാലിദൾ പ്രസിഡന്റ് സുഖ്‍ബീർ സിങ് ബാദൽ. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന ദിനത്തോടാണ് (26/11) ഇന്നത്തെ പഞ്ചാബിനെ സുഖ്‍ബീർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

‘ഇന്നാണ് പഞ്ചാബിന്റെ 26/11. ജനാധിപത്യ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങളുടെ അന്ത്യമാണ് നാം കണ്ടത്. കർഷകരുടെ സമാധാനപരമായ റാലിയെ അടിച്ചമർത്തിയ ഹരിയാന സർക്കാരിന്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും നടപടികളിൽ അകാലിദൾ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.’– സുഖ്‍ബീർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള പഞ്ചാബിലെ കർഷകരുടെ പോരാട്ടത്തെ ജലപീരങ്കികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ല. തങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂവെന്നും സുഖ്‍ബീർ പറഞ്ഞു. ഹരിയാന അതിർത്തിയിൽ കർഷകരെ തടഞ്ഞ നടപടിക്കെതിരെയും സുഖ്ബീർ ആഞ്ഞടിച്ചു. ജനാധിപത്യം കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പഞ്ചാബിലെ ബധിന്തയിൽനിന്നുള്ള എംപിയും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമാണ് സുഖ്ബിർ സിങ് ബാദൽ. നേരത്തെ കാർഷിക ബില്ലിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സുഖ്ബീർ സിങ്ങിന്റെ ഭാര്യയും നരേന്ദ്ര മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മന്ത്രിയുമായ ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദൽ രാജിവച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാർ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു നാടകീയ രാജി.



‘ഭരണഘ‌ടനാ ദിനത്തിൽ ജനാധിപത്യം കൊലചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! കർഷകരു‌ടെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ജലപീരങ്കികൾ അന്നദാതാക്കളുടെ മേൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കർഷകർ സമാധാനപരമായി ഡൽഹിയിലെത്തി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടറോട് നിർദേശിക്കൂ. ഞാൻ അവർക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നു’ – സുഖ്ബിർ സിങ് ബദൽ കുറിച്ചു.



കാർഷിക ബില്ലുകൾക്കെതിരെ പഞ്ചാബിലെ കർഷകർ ഡൽഹിയേക്കു നടത്തിയ ‘ചലോ ദില്ലി’ റാലി ഹരിയാനയിൽ മനോഹർ ലാൽ ഖ‌ട്ടറിന്റെ നിർദേശത്തിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഡൽഹിയിലേക്കു പോകാനായി പഞ്ചാബിൽനിന്നെത്തിയ കർഷകരെ അംബാലയിൽ പൊലീസ് തടയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കർഷകർ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പൊലീസ് അവർക്കു നേരെ ഗ്രനേഡും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു.



English Summary: 'Today is Punjab's 26/11': SAD Chief Slams Haryana Govt for Trying to Stop Farmers' March