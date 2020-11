ശ്രീനഗര്‍ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറില്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പട്രോളിങ് സംഘത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ രണ്ടു ജവാന്മാര്‍ക്കു വീരമൃത്യു. പരിംപോറയ്ക്ക് സമീപം റോഡുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ക്വിക്ക് റിയാക്‌ഷന്‍ ടീമിനു നേരെ ഭീകരര്‍ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. മൂന്നു ഭീകരരാണു വെടിയുതിര്‍ത്തത്.

ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ രണ്ടു ജവാന്മാര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. ആക്രമണത്തിനുശേഷം ഭീകരര്‍ കാറില്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. ജയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണു നിഗമനം. ഇവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്. ഇവരില്‍ രണ്ടു പേര്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍കാരും ഒരാള്‍ കശ്മീര്‍ സ്വദേശി ആണെന്നുമാണു കരുതുന്നതെന്നു കശ്മീര്‍ ഐജി പറഞ്ഞു.

ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ട്രക്കില്‍ ഒളിച്ചിരുന്ന നാല് ജയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചിരുന്നു. നഗ്രോട്ടയില്‍ നടന്ന വെടിവയ്പില്‍ രണ്ടു പൊലീസുകാര്‍ക്കു പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയില്‍ വന്‍ ആക്രമണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണു ഭീകരര്‍ എത്തിയതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവരില്‍നിന്നു വന്‍ ആയുധശേഖരവും പിടികൂടി.

English Summary: Two soldiers killed in terror attack in J&K