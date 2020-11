‘താങ്ങുവിലയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കും; ജനങ്ങളുടെ ജീവൻവച്ച് പന്താടരുത്’

ചണ്ഡീഗഡ്∙ ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് വിലകുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കളി ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ജീവൻവച്ച് പന്താടരുതെന്നും ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖ‌ട്ടർ. കാർഷിക ബില്ലിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കർഷകർ നടത്തിയ ‘ചലോ ദില്ലി’ മാർച്ച് അക്രമാസക്തമായതിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാർഷിക വിളകളുടെ താങ്ങുവിലയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ രാഷട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ഖട്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘നിങ്ങളുടെ കള്ളവും വഞ്ചനയും പ്രചരണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി– ജനം നിങ്ങളുടെ യഥാർഥ മുഖം കാണട്ടെ. ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ അവസാനിപ്പിക്കൂ. ദയവായി ജനങ്ങളുടെ ജീവൻവച്ച് പന്താടരുത്– വിലകുറഞ്ഞ രാഷട്രീയമെങ്കിലും ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൂ.’– ഖട്ടർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

‘ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിൽനിന്നും അകന്നു മാറുന്നു– ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ കർഷകരുടെ വിഷയം ഗൗരവതരമായി പരിഗണിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ട്വീറ്റുകൾ മാത്രം പങ്കുവച്ച് ചർച്ചയിൽനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ക്യാപ്റ്റർ അമരീന്ദർ ജീ, താങ്ങുവിലയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനെന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും. ഇത് ഞാൻ മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിരപരാധികളായ കർഷകരെ എരികേറ്റുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക.’– ഖട്ടർ കുറിച്ചു.

നേരത്തെ ഭരണഘടനാ ദിനത്തിൽ കർഷകരുടെ ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്നത് വേദനാജനകമാണെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനു മറുപടിയെന്നോണമാണ് ഖട്ടറിന്റെ ട്വീറ്റ്. കർഷകർ സമാധാനപരമായി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനെ സേനയെ ഉപയോഗിച്ച് മൃഗീയമായി അടിച്ചമർത്താനുള്ള സേച്ഛ്വാധിപത്യ നടപടി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നും അമരീന്ദർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം, ഖട്ടറിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും താങ്ങുവിലയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നെയല്ല കർഷകരെയാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും അമരീന്ദർ പിന്നീടു പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനു മുൻപ് അവരോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടത്. ഞാനാണ് കർഷകരെ ഇളക്കിവിടുന്നതെങ്കിൽ ഹരിയാനയിലെ കർഷകരും എന്തുകൊണ്ട് ഡൽഹിക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു? – അമരീന്ദർ ചോദിച്ചു.

കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിനെതിരെയാണ് കർഷകർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. പാർലമെന്റ് ഇരിക്കുന്ന തലസ്ഥാന നഗരത്തിലേക്കു പോയി തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഒരാളെയും തടയാനാകില്ല. കർഷകരെ തടയുന്നതിലൂടെ ഭരണഘടനയുടെ സത്തയെയും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയുമാണ് നിങ്ങൾ തടയുന്നത്. ഇവരെ ഡൽഹിയിൽ പോയി തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ഹരിയാന സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary : ‘Will leave politics if there’s trouble on MSP’: Haryana CM Khattar asks Punjab’s Amarinder Singh to ‘stop inciting farmers’