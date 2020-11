ജയ്പുർ ∙ ബസിനു തീപിടിച്ചു ആറു യാത്രക്കാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ജയ്പുർ ഡൽഹി റൂട്ടിൽ നഗോർ ജില്ലയിലെ ചന്ദ‍വാജിക്കു സമീപം അചരോൾ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അപകടം. താഴ്ന്നു കിടന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ തട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണു ബസിനു തീ പിടിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ 27 യാത്രക്കാരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

English Summary :Bus catches fire on Delhi-Jaipur Highway after coming in contact with low-lying high voltage wire; 6 dead