ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ ക്രിമിനല്‍ നിയമങ്ങള്‍ വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ദ്രോഹിക്കാനുള്ള ആയുധമാക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ആത്മഹത്യ പ്രേരണക്കേസില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് സമര്‍പ്പിച്ച എഫ്ഐആറിന്‍റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലില്‍, റിപ്പബ്ലിക് ടിവി എഡിറ്റര്‍ ഇന്‍ ചീഫ് അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിക്കെതിരായ കുറ്റം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



അര്‍ണബിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് വിശദീകരിച്ചാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡും ഇന്ദിര ബാനര്‍ജിയും അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ മാസം 11ന് അര്‍ണബിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. 7 ദിവസത്തെ ജയില്‍ വാസത്തിന് ശേഷമാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. അര്‍ണബിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതില്‍ ഹൈക്കോടതിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Criminal law should not become a tool for selective harassment: Supreme Court