ന്യൂഡൽഹി∙ മോദി സർക്കാരിന്റെ വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ നടത്തുന്ന ‘ചലോ ദില്ലി’മാർച്ചിന് തലസ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി. പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതിന് ഡൽഹി ബുരാരിയിലെ മൈതാനത്തേക്ക് പൊകാനാണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കർഷകർക്കു നേരെ ഡൽഹി– ഹരിയാന അതിർത്തിയിൽ ഗ്രനേഡും കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗവും തുടരുകയാണ്.

വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡൽഹി അതിർത്തിയിലെത്തിയ കർഷകർ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഡൽഹി- ഹരിയാന അതിർത്തിയിൽ കർഷകർക്കു നേരെ പൊലീസ് അതിക്രമം തുടരുകയാണ്.

സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച കർഷകർക്കു നേരെ പൊലീസ് വൻ തോതിൽ കണ്ണീർവാതകവും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു. എങ്കിലും പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തയാറല്ലെന്നും ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ മാർച്ച് തുടരുമെന്നും കർഷകർ വ്യക്തമാക്കി. പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കർഷകർ ഡൽഹിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. ഇതേത്തുടർന്ന് അംബാലയിലെ പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന അതിർത്തി പൊലീസ് അടച്ചു.



അതേസമയം, ‘ചലോ ദില്ലി’ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി കർഷകർ ഡൽഹിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ തടവിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിനു താൽക്കാലികമായി 9 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ വിട്ടുനൽകണമെന്ന ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ അപേക്ഷ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ സർക്കാർ തള്ളി. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട കർഷകരെ ഡൽഹിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഡൽഹി പൊലീസ്.

