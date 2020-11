ബൈഡന്റെ വിജയം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ വൈറ്റ് ഹൗസ് വിടും: ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോ ബൈഡന്റ് വിജയം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ താൻ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പടിയിറങ്ങുമെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. പരാജയം താൻ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. ഇലക്ടറൽ കോളജ് ബൈഡന്റെ വിജയം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ വൈറ്റ് ഹൗസ് വിടുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ട്രംപ്.

ഇലക്ടറൽ കോളജ് ജയം അംഗീകരിച്ചാൽ താൻ വൈറ്റ് ഹൗസ് വിടും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. അവരങ്ങനെ ചെയ്താൽ തെറ്റു ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമാണ്. അതിന് വഴങ്ങുകയെന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒന്നാണ്. ജനുവരി 20നകം ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തട്ടിപ്പായിരുന്നുവെന്നും മൂന്നാം ലോകരാജ്യം പോലെയായിരുന്നു ഇതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്നും ബാലറ്റ് മോഷണം പോയെന്നുമടക്കം വിചിത്രമായ കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ബൈഡന്റെ വിജയം അംഗീകരിക്കാൻ ട്രംപ് തയാറായിരുന്നില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെതിരെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ട്രംപ് പ്രചാരണവിഭാഗം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

