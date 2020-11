ജലപീരങ്കി തടഞ്ഞ കർഷകരുടെ ‘ഹീറോ’; നവ്ദീപിനെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കർഷകർക്കു രക്ഷകനായെത്തിയ യുവാവിനെ പൂട്ടാൻ പൊലീസ്. കർഷക നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച ‘ദില്ലി ചലോ’ പ്രതിഷേധം ഹരിയാനയിലെ അംബാലയിൽ പൊലീസ് തടഞ്ഞപ്പോൾ ജലപീരങ്കി വാഹനത്തിനു മേൽ കയറി വെള്ളം പമ്പു ചെയ്യുന്നത് ഓഫാക്കിയ വിദ്യാർഥിക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

അംബാലയിലെ ജയ് സിങ് എന്ന കർഷകന്റെ മകനായ നവ്‌ദീപ് എന്ന ഇരുപത്തിയാറുകാരനു മേൽ വധശ്രമത്തിനാണ് കേസ്. ജീവപര്യന്തം തടവു വരെ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റത്തിനു പുറമേ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്നു കാട്ടി മറ്റൊരു കേസും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കർഷകരുടെ രക്ഷകനായി പ്രചാരം നേടിയ വിദ്യാർഥിയാണ് നവ്ദീപ്.

അംബാലയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കർഷകർക്കു മേൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത പൈപ്പ് ഓഫാക്കുന്നതിനായി ജലപീരങ്കി വാഹനത്തിനു മേൽ ചാടിക്കയറുന്ന നവ്ദീപിന്റെ വിഡിയോയാണ് വൈറലയാത്. വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫാക്കിയ ശേഷമാണ് നവ്ദീപ് വാഹനത്തിന്റെ മുകളില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്.

‘പഠനം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ കർഷക നേതാവ് കൂടിയായ അച്ഛനൊപ്പം കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ഞാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കർഷകരുടെ സമർപ്പണത്തിൽനിന്ന് ലഭിച്ച് ധൈര്യമാണ് എന്നെക്കൊണ്ട് വാഹനത്തിനു മുകളിൽ കയറി ടാപ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് കയറാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പൊലീസ് അത് തടഞ്ഞു. ജനവിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ പാസാക്കിയാൽ സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും പ്രതിഷേധിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.’– നവ്‌ദീപ് ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.



അതേസമയം, പൊലീസിന്റെ ലാത്തിയടിയും കണ്ണീർവാതക, ജലപീരങ്കി പ്രയോഗങ്ങളെയും വകഞ്ഞുമാറ്റി കർഷകർ ഡൽഹിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. മൂന്നു ദിവസം നീണ്ട പ്രക്ഷോഭത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനവുമായെത്തിയ കർഷകർ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ ബുരാരിയിലെ നിരങ്കാരി മൈതാനിയിലാണ് കർഷകർ പ്രതിഷേധപ്രകടനവുമായി ഒത്തുകൂടുന്നത്.



വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെ ഡൽഹിയിലേക്കു കടക്കാൻ കർഷകർക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ കർഷകർ ഡൽഹിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ തടവിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി താൽക്കാലികമായി 9 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ വിട്ടു നൽകണമെന്ന ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ അപേക്ഷ സർക്കാർ തള്ളിയിരുന്നു.



English Summary : Farmer Protest "Hero" Who Turned Off Water Cannon Charged With Attempt To Murder