ഗുജറാത്തിൽ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയുവിൽ തീ പിടിത്തം; ആറു മരണം

രാജ്കോട്ട് ∙ ഗുജറാത്തിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി മാറ്റിയ ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയുവിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ആറു മരണമെന്നു റിപ്പോർട്ട്. നിരവധി പേർക്കു പൊള്ളലേറ്റെന്നാണു പ്രാഥമിക വിവരം. രാജ്കോട്ടിലെ ശിവാനന്ദ് ആശുപത്രിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം. തീപിടിച്ച സമയത്ത് 11 പേരാണ് ഐസിയുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അഗ്നിശമന സേന തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയെന്നും ബാക്കി രോഗികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റിയെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Fire breaks out at ICU of Covid hospital in Gujarat's Rajkot claiming 6 lives