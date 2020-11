സ്പുട്നിക് 5 കോവിഡ് വാക്സീന്റെ 10 കോടി ഡോസ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കും

മോസ്കോ / ന്യൂഡൽഹി ∙ റഷ്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച സ്പുട്നിക് 5 കോവിഡ് വാക്സീന്റെ 10 കോടി ഡോസ് പ്രതിവർഷം ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കും. റഷ്യൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടും (ആർഡിഐഎഫ്) ഇന്ത്യൻ മരുന്നുകമ്പനി ഹെറ്ററോയും ഇതിനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതായി റഷ്യ അറിയിച്ചു. 2021 തുടക്കത്തിൽ വാക്സീൻ ഉൽപാദനം ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനം ഇന്ത്യയ്ക്കും നേട്ടമാണ്.



‘കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഏവരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്ന സ്പുട്നിക് വാക്സീന്റെ നിർമാണ പങ്കാളിയാകാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ വാക്സീൻ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലം എന്താകുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. പ്രാദേശികമായി വാക്സീൻ നിർമിക്കുകയെന്നത് ഇവിടത്തെ രോഗികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതിനു നിർണായകമാകും.’– ഹെറ്ററോ ലാബ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഇന്റർനാഷനൽ മാർക്കറ്റിങ് ഡയറക്ടർ ബി.മുരളി കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. കരാറിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കോവിഡ‍ിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്പുട്നിക് 95 ശതമാനം ഫലപ്രദമാണെന്നും ആർഡിഐഎഫ് സിഇഒ കിറിൽ ദിമിത്രിദേവ് പ്രതികരിച്ചു.



ആദ്യ ഡോസ് നൽകി 42 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ള പ്രാഥമിക ഡേറ്റ അവലോകനം ചെയ്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടിലെ ഫലമാണു റഷ്യ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. വാക്സീന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചു റഷ്യൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം, സർക്കാരിന്റെ ഗമാലയ സെന്റർ, ആർഡിഐഎഫ് എന്നിവർ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീൻ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ 10 ഡോളറിൽ താഴെ വിലയ്ക്കു ലഭ്യമാകും. റഷ്യൻ പൗരന്മാർക്കു സൗജന്യമാണ്. ആദ്യ ഡോസ് 22,000 സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാണു സ്വീകരിച്ചത്. രണ്ടു ഡോസും സ്വീകരിച്ചവർ 19,000ലേറെ വരുമെന്നും റഷ്യ പറഞ്ഞു.



