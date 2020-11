കശ്മീരിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ പാക്ക് വെടിവയ്പ്; 2 സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗറിയിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യം പ്രകോപനമില്ലാതെ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ രണ്ടു സൈനികർക്കു വീരമൃത്യു. നായിക് പ്രേം ബഹാദുർ ഖത്രി, റൈഫിൾമാൻ സുഖ്ബിർ സിങ് എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഇരുവരും പിന്നീട് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയതായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച പാക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ ജൂനിയർ കമ്മിഷൻഡ് ഓഫിസർ സുബേദാർ സ്വതന്ത്ര സിങ് വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. അന്നേദിവസം ശ്രീനഗറിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ മറ്റു രണ്ടു സൈനികർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചു.



