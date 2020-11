കോവിഡിൽ കേരളത്തിനടക്കം വിമർശനം; സ്ഥിതി വഷളാകുന്നുവെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തില്‍ കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനം. നേരത്തെയുള്ളതിനെക്കാള്‍ സ്ഥിതി വഷളാവുന്നുവെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. കര്‍ശന നടപടികളാണ് ആവശ്യമെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.



കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വീഴ്ച വരുത്തുന്നുവെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകളിൽ 77 ശതമാനവും 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. രോഗം കൂടുതല്‍ കേരളം ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.

60 ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നില്ലെന്നും 30 ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ മാസ്ക് കൃത്യമായി ധരിക്കാതെ പേരിനുമാത്രം ധരിക്കുന്നുവെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

English Summary: States must rise above politics, take vigorous steps to contain Covid-19: Supreme Court