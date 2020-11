വിജയം ഉറപ്പിച്ച് 18–ാം ദിവസം; ഒടുവിൽ ആ അഭിനന്ദനവും ബൈഡനെ തേടിയെത്തി

അമേരിക്കയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡൻ വിജയം ഉറപ്പിച്ച് പതിനെട്ടാം ദിവസം ലോകം കാത്തിരുന്ന ഒരു അഭിനന്ദനം അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിന്റെ. തിര‍‍ഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തിലെ ആദ്യ അനിശ്ചിതത്വത്തിനു ശേഷം നവംബർ ഏഴിനാണ് ബൈഡന്റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ ബൈഡനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി വിജയിച്ച കമല ഹാരിസിനെയും അഭിനന്ദിച്ചു.



എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന എതിരാളിയായ ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റ് മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അഭിനന്ദന സന്ദേശത്തിലെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അമേരിക്കയും ചൈനയും സുസ്ഥിരവും ആരോഗ്യപരവുമായ വികസനത്തിനു ശ്രമിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പരസ്പര ബഹുമാനവും സഹകരണവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഷി ചിൻപിങ് പറയുന്നു. ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ പാതയിലേക്കു കടന്ന അമേരിക്കൻ – ചൈന ബന്ധത്തിന് അയവ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനു ശേഷം ജോ ബൈ‍ഡനും സ്വീകരിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും പസഫിക് മഹാ സമുദ്രവും ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് (ഇന്തോ– പസഫിക്) അമേരിക്ക നടത്തിവന്ന ശക്തി പ്രകടനങ്ങൾ ഇനി കുറഞ്ഞേക്കും. ‘ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ’ എന്നതായിരുന്നു ഇന്തോ– പസഫിക് മേഖല സംബന്ധിച്ച ട്രംപിന്റെ നയം. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനു ശേഷം ജോ ബൈഡൻ ഇന്തോ– പസഫിക് മേഖലയിലെ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളുമായി സംസാരിക്കവേ എല്ലാവരോടും ‘സെക്യുർ ആൻഡ് പ്രോസ്‌പറസ്’ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് നിലപാട് മാറ്റമായി നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു.

അമേരിക്ക – ചൈന ‘ശീത യുദ്ധം’

അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന്റെ തീവ്രത അൽപം കുറയുമെങ്കിലും സ്ഥായിയായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അധികാര, സാമ്പത്തിക മത്സരമാണ് അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിൽ. സൈനികമായി അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് മേഖലയിലേക്ക് ചൈനയ്ക്ക് കടന്നു കയറാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുൻതൂക്കം. നാറ്റോയാണ് ഇവിടെ കവചമായി നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികളിൽ നിന്നാണ് യുദ്ധ രഹിത യൂറോപ്യൻ, അമേരിക്കൻ മേഖല എന്ന ആശയവുമായി നാറ്റോ (നോർത്ത് അത്ലാന്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ) രൂപം കൊണ്ടത്.

അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഈ കരാറിന്റെ കാതൽ ‘ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രതിരോധം’ ആണ്. ഇതു പ്രകാരം നാറ്റോയിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗ രാഷ്ട്രത്തിനെതിരായ ആക്രമണം തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണമായി ഓരോ രാജ്യവും കരുതി അതിനെ ചെറുക്കണം. ഇത്രയും ശക്തമായ കരാർ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഒരു രാജ്യത്തിനും അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് ഭാഗത്ത് കടന്നു കയറ്റം സാധ്യമല്ല.

എന്നാൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഒരു കൂട്ടായ്മയില്ല, എന്നു മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും തമ്മിലടിയും പ്രകടമാണ്. ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് ഏഷ്യയിലേക്കു കടന്നു കയറ്റത്തിനു അമേരിക്ക ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ എണ്ണയുടെ നിയന്ത്രണം എന്നതിനപ്പുറം ദക്ഷിണ ഏഷ്യയ്ക്കും അമേരിക്ക പ്രാധാന്യം നൽകിയത് സമീപ കാലത്താണ്.

അതിനു കാരണം ചൈനയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പ് വരെ നീളുന്ന പഴയ സിൽക്ക് റൂട്ട് (സിൽക്ക് വ്യാപാരം പ്രധാനമായി നടന്നിരുന്നതിനാലാണ് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്) പുനർ നിർമിച്ച് വൺ ബെൽറ്റ് വൺ റോഡ് പദ്ധതി 2013 ൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി പിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ്. 2027 ൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വ്യാപാര രംഗത്ത് അമേരിക്കൻ, യൂറോപ്യൻ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് അമേരിക്ക കരുതുന്നു. സൈനിക താൽപര്യങ്ങൾക്കും ഈ റോഡ് അമേരിക്കയ്ക്കു വിലങ്ങുതടിയാണ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൈനയുടെ പടിപ്പുര വാതിൽവരെ തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ അമേരിക്ക കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയത്. ചൈനയോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന തായ്‌വാന് എല്ലാ വിധ പിന്തുണയും നൽകിയ അമേരിക്ക തായ്‌വാന്റെ രക്ഷകർത്താവായി ചമയുന്നു. വൺ ചൈന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൈന ഏതു നിമിഷവും ഏറ്റെടുത്തേക്കാവുന്ന രാജ്യമാണ് തായ്‌വാൻ. ഇതിൽ നിന്നു രക്ഷ നേടാൻ തായ്‌വാന്റെ ഏക പിടിവള്ളി ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല ചൈനയോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഇന്ത്യ എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളെ അമേരിക്ക സ്വന്തം ചേരിയിലേക്കു അടുപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യയുമായി കഴിഞ്ഞ മാസം (ഒക്ടോബർ 27) ഒപ്പിട്ട ബിഇസിഎ കരാർ (ബേസിക് എക്‌സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് കോഓപറേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് ) ഇത്തരത്തിലൊന്നാണ്. അമേരിക്കൻ സൈനിക കരാറുകൾ പ്രധാനമായും നാലെണ്ണമാണുള്ളത്. ആദ്യ കരാർ ‘ജിഎസ്ഒഎംഐഎ’ (ജനറൽ സെക്യൂറിറ്റി ഓഫ് മിലിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് ) 2002 ൽ ഒപ്പു വച്ചു. രണ്ടാമത്തെ കരാർ എൽ ഇഎംഒഎ (ലോജിസ്റ്റിക്സ് എക്സ് ചേ‍ഞ്ച് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ്) 2016 ൽ ഒപ്പു വച്ചു. മൂന്നാമത്തെ കരാർ ‘സിഒഎംസി എഎസ്എ’ (കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കംപാറ്റിബിലിറ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എഗ്രിമെന്റ്) 2018 ൽ ഒപ്പു വച്ചു. നാലാമത്തെ കരാറും ഒപ്പു വച്ചതോടെ ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ ചേരിയിലേക്ക് വളരെയേറെ അടുത്തുവെന്നു കണക്കാക്കാം.

ഏഷ്യൻ നാറ്റോ

ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, അമേരിക്ക, ഓസ് ട്രേലിയ എന്നീ നാലു രാജ്യങ്ങളുടെ നാവിക സൈനിക അഭ്യാസമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് നടന്നത്. മലബാർ നേവൽ എക്സർസൈസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സൈനിക അഭ്യാസങ്ങളിൽ ഇക്കുറിയുള്ള പ്രത്യേകത ഓസ്ട്രേലിയയും പങ്കെടുത്തു എന്നതാണ്. അമേരിക്കയുടെ ഒരു സഖ്യ രാഷ്ട്രം എന്നപോലെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ചൈനയുമായി ശക്തമായ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ.

എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ ആക്രമണാത്മകമായ നയം മൂലം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളിൽ ചൈനയെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വന്നു. ആദ്യമായാണ് ഓസ്ട്രേലിയ മലബാർ നാവിക അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതായത് യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക മേഖലയിൽ നാറ്റോ പോലെ ഇന്തോ – പസഫിക് മേഖലയിൽ രൂപം കൊണ്ട നാലു രാഷ്ട്ര സംഖ്യം ‘ക്വാഡ്’ ഏഷ്യൻ നാറ്റോയാണെന്നു നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു. ചൈനയുടെ നാലുവശത്തായുള്ള ഈ സഖ്യം ചൈനയ്ക്കു വലിയ വെല്ലുവിളിയായി കരുതുന്നു.

ഇതിനു പകരമായാണ് ചൈന ആസ്ട്രേലിയൻ സമുദ്രമേഖലയിൽ നാവികത്താവളം സ്ഥാപിച്ച് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചത്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചെറു ദ്വീപുകൾക്ക് ഇതുവരെ ഓസ്ട്രേലിയയും അമേരിക്കൻ താത്പര്യങ്ങളുമായിരുന്നു മുൻഗണനയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് സാന്നിധ്യം അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്തതായി.

ബലപരീക്ഷണത്തിന്റെ ‘ഹോട്ട് സ്പോട്ട്’

അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് തയ്‌വാൻ. ചൈന എന്ന‘ മദർ ലാൻഡി’ നോട് തയ്‌വാനെ കൂട്ടിചേർക്കും എന്ന ചൈനയുടെ പ്രഖ്യാപനവും അതിനെ എതിർക്കുന്ന തായ്‌വാൻ നിലപാടും അതിനുള്ള അമേരിക്കൻ പിന്തുയുമാണ് തയ്‌വാനെ ചർച്ചകളിൽ നിറക്കുന്നത്. തയ്‌വാനോടു ചേർന്നുള്ള സൗത്ത് ചൈന കടലിൽ അമേരിക്ക സൈനിക അഭ്യാസങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നത് ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു സൈനികാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് ചൈന മറുപടി നൽകുന്നത്. അമേരിക്കൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയുടെ തയ്‌വാൻ സന്ദർശനത്തിന് ചൈന മറുപടി കൊടുത്തത് തയ്‍വാന് മുകളിലൂടെ യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ താഴ്ത്തിപ്പറത്തി, തയ്‌വാനെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

അമേരിക്കയെ ‘ഒഴിവാക്കി’ വ്യാപാരം

ലോകം അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ട ഒരു വ്യാപാരക്കരാറാണ് ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് (നവംബർ 15) പിറവിയെടുത്തത്. അമേരിക്കയെ ഒഴിവാക്കി ഒരു വ്യാപാരക്കരാർ. ചൈനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ. ‘റീജനൽ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇക്ണോമിക്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ’ (ആർസിഇപി) എന്ന ഈ കരാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ചൈന നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അമേരിക്കയെ ഒഴിവാക്കി.

പത്ത് ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളും അനുബന്ധിച്ചു കിടക്കുന്ന അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഈ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടില്ല എന്നതു മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി. അമേരിക്കയുടെ സഖ്യ രാഷ്ട്രമായ ഓസ്ട്രേലിയ പോലും ചൈനയുടെ ഈ നീക്കത്തിനു മുന്നിൽ അടിപതറി. ഒപ്പിടാതെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നു. ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ അമേരിക്കൻ അനുകൂല രാജ്യങ്ങളും ഈ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി ആർസിഇപി യുടെ വാതിൽ ഏപ്പോഴും തുറന്നിട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കരാറിന് രൂപം നൽകിയവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജി–20, എപിഇസി തുടങ്ങി അമേരിക്കൻ മേധാവിത്വമുള്ള വ്യാപാരക്കരാറിന് ബദലാണ് ഏഷ്യൻ, അനുബന്ധ കൂട്ടായ്മയായ ആർസിഇപി. ലോക ജനസഖ്യയുടെ 30 ശതമാനവും ലോക ജിഡിപിയുടെ 30 ശതമാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ വ്യാപാരക്കരാർ അമേരിക്കയ്ക്ക് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

വ്യാപാരത്തിലൂടെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു ഏഷ്യൻ വൻ ശക്തിയായി വളരാനുള്ള ശ്രമത്തിനാലണ് ചൈന. ജനസംഖ്യയും മാനവ വിഭവ ശേഷിയും കൂടുതലുള്ളതിനാൽ ഏഷ്യൻ വൻശക്തി ഭാവിയിൽ ലോകം ഭരിക്കുമെന്ന് ചൈനയ്ക്ക് അറിയാം. അത് തടയാൻ ഇന്ത്യയെയും, ജപ്പാനെയും പോലുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെത്തന്നെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അമേരിക്കയും. ഏതായാലും ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ ഇന്ത്യയും ഇന്തോ– പസഫിക് രാജ്യങ്ങളും ഇരുശാക്തിക ചേരികൾക്കും പ്രധാനമാണ്.

