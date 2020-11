ചവറ പാലത്തിൽ കണ്ടെയ്നർ ലോറി മറ്റൊരു ലോറിയിലിടിച്ചു; ഒരാൾക്കു ഗുരുതര പരുക്ക്

ചവറ (കൊല്ലം)∙ ദേശീയപാതയിൽ ചവറ പാലത്തിൽ കണ്ടെയ്നർ ലോറി മുന്നിൽ പോയ മറ്റൊരു ലോറിയിലിടിച്ചു ഒരാൾക്കു ഗുരുതര പരുക്ക്. കണ്ടെയ്നർ ലോറി ഡ്രൈവർക്കാണു പരുക്ക്. ഇദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു അപകടം.

ചവറയിൽ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തെ ഗതാഗതതടസ്സം നീക്കുന്നു.

അപകടത്തെ തുടർന്ന് 3 മണിക്കൂർ ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. കണ്ടെയ്‌നർ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. അഞ്ചരയോടെ ഭാഗികമായി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അഗ്നിശമന സേനയും ചവറ പൊലീസും ചേർന്നാണ് രക്ഷാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.

